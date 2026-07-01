Kumluca'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu.



1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında, Kumluca’ya bağlı Mavikent Mahallesi Karaöz mevkisinde gerçekleştirilen etkinlikler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, yaptığı konuşmada, "Denizlerle çevrili ülkemiz, sahip olduğu stratejik konumu, doğal limanları ve zengin deniz kaynaklarıyla büyük bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin en iyi şekilde değerlendirilmesi, deniz ticaretinin geliştirilmesi, çevrenin korunması ve gelecek nesillere temiz denizler bırakılması hepimizin ortak sorumluluğudur. İlçemiz de sahip olduğu doğal güzellikleri turizm potansiyeli ve deniz kültürüyle bu mirasın önemli bir parçasıdır." dedi.



Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı Kumluca'da 35. kez kutladıklarını kaydetti.



Konuşmanın ardından Kaymakam Bahadır Güneş ve Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu denize çelenk bıraktı.



Halk oyunları ve dans gösterilerinin ardından sürat teknesi yarışı, su altında bekleme, yüzme ve yağlı direkten bayrak alma yarışları gerçekleştirildi.



Yağlı direkten bayrak alma yarışmasında ise yarışmacılar zor anlar yaşadı. 42 yarışmacının katıldığı yarışta, yarışmacılar yağlı direkten bayrağı alabilmek için zorlu bir mücadele verdiler. Yarışmanın dördüncü turunda Abdullah Küçükyavuz bayrağı alarak birinci oldu.



Yarışmaların sonunda dereceye girenlere protokol üyeleri tarafından çeşitli ödüller verilirken, yağlı direkten bayrak alma yarışında birinciliği alan Abdullah Küçükyavuz’a Kaymakam Bahadır Güneş ve Belediye Başkanı tarafından kupa, madalya ve 15 bin lira para ödülü verildi.







