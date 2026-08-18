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        Kumluca'da yaş sebze ve meyve ihracatında gümrükleme süreçleri konuşuldu

        Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası'nda (KUTSO) düzenlenen toplantıda, yaş sebze ve meyve ihracatında gümrükleme süreçlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesi amacıyla sektör temsilcileri ile gümrük idaresi bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 10:45 Güncelleme:
        Kumluca'da yaş sebze ve meyve ihracatında gümrükleme süreçleri konuşuldu

        Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası'nda (KUTSO) düzenlenen toplantıda, yaş sebze ve meyve ihracatında gümrükleme süreçlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesi amacıyla sektör temsilcileri ile gümrük idaresi bir araya geldi.

        KUTSO'da düzenlenen toplantıya Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Lütfü Tayfur, Bölge Müdür Yardımcısı Gülden Karaçay Peynircioğlu, Finike Gümrük Müdür Vekili Özgür Öztürk, KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Özen, ihracatçı firmalar ve gümrük müşavirliği sektöründe faaliyet gösteren üyeler katıldı.

        Toplantının açılışında konuşan KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Özen, yaş sebze ve meyve ihracatının bölge ekonomisi açısından önemine dikkati çekerek, ihracatçıların yaşadığı sorunların ilgili kurumlarla istişare edilerek çözülmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

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        Özellikle Batı Antalya ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olan yaş sebze ve meyve ihracatında yaşanan sorunların doğrudan ilgili kurumlarla istişare edilmesinin büyük önem taşıdığını ifade eden Özen, "KUTSO olarak üyelerimizin sahada yaşadığı sorunları tespit ediyor, ilgili kamu kurumlarımızla bir araya gelerek çözüm yolları arıyoruz. Odamızın temel görevlerinden biri de kamu ile tüm sektörlerimiz arasında güçlü bir iletişim ve koordinasyon köprüsü oluşturmaktır. İhracatçımızın önündeki engellerin azaltılması, işlemlerin hızlandırılması ve bölgemizin ihracat kapasitesinin artırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

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        Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Lütfü Tayfur da yaş sebze ve meyve ihracatının zaman hassasiyeti yüksek bir sektör olduğunu ifade ederek, gümrükleme işlemlerinin mevzuat çerçevesinde hızlı ve koordineli yürütülmesi için gayret gösterdiklerini söyledi.

        Tayfur, "Yaş sebze ve meyve ihracatının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bunun zor ve hassas bir süreç olduğunun da farkındayız. Bu nedenle gümrükleme işlemlerinde mümkün olan en hızlı sonuçları alabilmek ve ihracatçımızın ürününü en kısa sürede sevk edebilmesini sağlamak için çalışıyoruz. Mevzuat çerçevesinde süreçlerin hızlı, etkin ve koordineli şekilde yürütülmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." diye konuştu.

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        Toplantıda söz alan KUTSO meclis üyesi ve ihracatçı Fatih Karakuş da sektörün sahada karşılaştığı sorunları ve çözüm önerilerini aktardı. Ürünlerin hasat, paketleme, yükleme, gümrükleme ve sevkiyat aşamalarında zamanın büyük önem taşıdığını ifade eden Karakuş, süreçlerin uzamasının hem iş gücü kaybına hem de ihraç edilen ürünün ekonomik değerini yitirmesine sebep olduğunu belirtti.

        Toplantıda sektör temsilcilerinin talepleri ve sahada karşılaştıkları sorunlar dinlenirken, gümrükleme süreçlerinin daha etkin ve hızlı yürütülmesine yönelik çözüm önerileri karşılıklı olarak değerlendirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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