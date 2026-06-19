Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Kumluca'da yüzme alanları denetlendi

        Kumluca'da yüzme alanları denetlendi

        –Kumluca'da suda boğulma olaylarının önlenmesine yönelik oluşturulan İlçe Denetim Komisyonu tarafından yüzme alanlarında denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 11:38 Güncelleme:
        Kumluca'da yüzme alanları denetlendi

        –Kumluca'da suda boğulma olaylarının önlenmesine yönelik oluşturulan İlçe Denetim Komisyonu tarafından yüzme alanlarında denetim gerçekleştirildi.

        Kumluca Kaymakamlığı koordinasyonunda, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca başkanlığında oluşturulan komisyonda İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kumluca Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Finike Liman Başkanlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü temsilcileri yer aldı.

        Komisyon üyeleri, Kumluca sahili ile Mavikent ve Adrasan mahallelerindeki yüzme alanlarında incelemelerde bulundu.

        Denetimlerde cankurtaran kuleleri, cankurtaranların görev bölgelerindeki hazır bulunma durumları ile can kurtarma ekipmanlarının yeterliliği kontrol edildi.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte belirlenen yüzme alanlarında düzenli denetim ve incelemeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Vatandaşların güvenli şekilde denize girebilmesi için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Koca, şunları kaydetti:

        "Komisyon olarak denetimlerimizi gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın belirlenen yüzme alanları dışında denize girmemelerini istiyoruz. Denize girerken hava koşullarını ve denizin durumunu dikkate almaları büyük önem taşıyor. Ayrıca cankurtaranların uyarılarına ve bilgilendirici işaretlere dikkat edilmesi gerekiyor. Komisyon olarak yaz sezonu boyunca denetimlerimizi sürdüreceğiz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kurtarılan Erhan Karaal'ın kaçırılmasında "İhale ver" iddiası!
        Kurtarılan Erhan Karaal'ın kaçırılmasında "İhale ver" iddiası!
        Aralarında doktor da var! 20 şüpheli gözaltında... Yasa dışı kürtaj operasyonu!
        Aralarında doktor da var! 20 şüpheli gözaltında... Yasa dışı kürtaj operasyonu!
        ABD ve İran arasında '300 milyar dolar' çıkmazı
        ABD ve İran arasında '300 milyar dolar' çıkmazı
        3 avukatın da olduğu 32 şüpheliye adli işlem
        3 avukatın da olduğu 32 şüpheliye adli işlem
        Halkalı-Arnavutköy metrosu açılıyor
        Halkalı-Arnavutköy metrosu açılıyor
        "Kenetlenmeye özen göstermeliyiz"
        "Kenetlenmeye özen göstermeliyiz"
        Adalar Belediyesi'ne operasyon: 41 gözaltı
        Adalar Belediyesi'ne operasyon: 41 gözaltı
        30 milyon Euro aranıyor!
        30 milyon Euro aranıyor!
        Yol çalışmasında bulunmuştu! En eskisi 722 yılına ait
        Yol çalışmasında bulunmuştu! En eskisi 722 yılına ait
        Milliler galibiyet için sahaya çıkıyor!
        Milliler galibiyet için sahaya çıkıyor!
        Bebek göründü
        Bebek göründü
        Benfica'dan Mauro Icardi'ye kanca!
        Benfica'dan Mauro Icardi'ye kanca!
        İkinci kez evleniyor
        İkinci kez evleniyor
        96 yılda sadece 8 ülke şampiyon olabildi!
        96 yılda sadece 8 ülke şampiyon olabildi!
        Bodrum'da yeni yaşını kutladı
        Bodrum'da yeni yaşını kutladı
        ABD-İran arasındaki İsviçre zirvesi ertelendi
        ABD-İran arasındaki İsviçre zirvesi ertelendi
        Ocak alevinin rengi sandığımızdan daha önemliymiş!
        Ocak alevinin rengi sandığımızdan daha önemliymiş!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İSO 500'de otomotiv yükselişi
        İSO 500'de otomotiv yükselişi
        Kralı canlandırma adına büyük adım
        Kralı canlandırma adına büyük adım

        Benzer Haberler

        Alanyaspor, kaptan Efecan Karaca ile yollarını ayırdı
        Alanyaspor, kaptan Efecan Karaca ile yollarını ayırdı
        Altın Portakal Film Festivali'nde toplam ödül 11 milyon TL olarak belirlend...
        Altın Portakal Film Festivali'nde toplam ödül 11 milyon TL olarak belirlend...
        Antalya'da üniversite öğrencileri depremzede çocukların hayallerini tişörtl...
        Antalya'da üniversite öğrencileri depremzede çocukların hayallerini tişörtl...
        Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Dünyaca ünlü Issık Gölü'nün Mavi Bayrak hedefi, Türkiye imzası taşıyacak
        Dünyaca ünlü Issık Gölü'nün Mavi Bayrak hedefi, Türkiye imzası taşıyacak
        Lara Plajı'nda kıyı kirliliğine bilimsel takip
        Lara Plajı'nda kıyı kirliliğine bilimsel takip