Kumluca'nın tarımdaki finansman talepleri Ankara'daki toplantıda aktarıldı

Kumluca Ticaret Borsası (KUTBO) Başkanı Fatih Durdaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Ankara'da düzenlenen reel sektör finans sektörü diyalog ve güçlendirme toplantısında, Kumluca'nın tarımsal üretim kapasitesi, sera yatırımlarına yönelik beklentiler ve üreticilerin finansmana erişim taleplerini banka genel müdürlerine ilettiklerini bildirdi.



Durdaş, yaptığı açıklamada, toplantıya, Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank genel müdürleri ile Türkiye genelindeki oda ve borsaların temsilcilerinin katıldığını belirtti.



Görüşmelerde, Kumluca başta olmak üzere Batı Antalya'da faaliyet gösteren üretici, tüccar ve işletmelerin finansmana erişim konusunda yaşadığı ihtiyaçlar ile bölgenin yatırım potansiyeli değerlendirildiğini aktaran Durdaş, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ile yaptıkları görüşmede, Kumluca'nın yaş sebze ve seracılık üretimindeki güçlü konumuna dikkat çektiklerini, üreticilerin modern ve projeli sera yatırımlarını artırabilmesi için uygun finansman imkanlarına ihtiyaç duyduklarını ilettiklerini kaydetti.



Durdaş, toplantıda ayrıca Kumluca Ticaret Borsası tarafından hazırlanan finansmana erişim dosyasını banka genel müdürlerimize iletereklerini ifade etti.



