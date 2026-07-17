Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Kumluca'nın tarımdaki finansman talepleri Ankara'daki toplantıda aktarıldı

        Kumluca'nın tarımdaki finansman talepleri Ankara'daki toplantıda aktarıldı

        Kumluca Ticaret Borsası (KUTBO) Başkanı Fatih Durdaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Ankara'da düzenlenen reel sektör finans sektörü diyalog ve güçlendirme toplantısında, Kumluca'nın tarımsal üretim kapasitesi, sera yatırımlarına yönelik beklentiler ve üreticilerin finansmana erişim taleplerini banka genel müdürlerine ilettiklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 11:15 Güncelleme:
        Kumluca'nın tarımdaki finansman talepleri Ankara'daki toplantıda aktarıldı

        Kumluca Ticaret Borsası (KUTBO) Başkanı Fatih Durdaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Ankara'da düzenlenen reel sektör finans sektörü diyalog ve güçlendirme toplantısında, Kumluca'nın tarımsal üretim kapasitesi, sera yatırımlarına yönelik beklentiler ve üreticilerin finansmana erişim taleplerini banka genel müdürlerine ilettiklerini bildirdi.

        Durdaş, yaptığı açıklamada, toplantıya, Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank genel müdürleri ile Türkiye genelindeki oda ve borsaların temsilcilerinin katıldığını belirtti.

        Görüşmelerde, Kumluca başta olmak üzere Batı Antalya'da faaliyet gösteren üretici, tüccar ve işletmelerin finansmana erişim konusunda yaşadığı ihtiyaçlar ile bölgenin yatırım potansiyeli değerlendirildiğini aktaran Durdaş, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ile yaptıkları görüşmede, Kumluca'nın yaş sebze ve seracılık üretimindeki güçlü konumuna dikkat çektiklerini, üreticilerin modern ve projeli sera yatırımlarını artırabilmesi için uygun finansman imkanlarına ihtiyaç duyduklarını ilettiklerini kaydetti.

        Durdaş, toplantıda ayrıca Kumluca Ticaret Borsası tarafından hazırlanan finansmana erişim dosyasını banka genel müdürlerimize iletereklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'ye mutlak butlan kararı Yargıtay'da
        CHP'ye mutlak butlan kararı Yargıtay'da
        10 soruda 12. Yargı Paketi'nin merak edilenleri
        10 soruda 12. Yargı Paketi'nin merak edilenleri
        Dünya Kupası finalinin biletleri servet değerinde!
        Dünya Kupası finalinin biletleri servet değerinde!
        Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
        Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        Atina’nın “Yerli UCAV” Hesabı
        Atina’nın “Yerli UCAV” Hesabı
        19 şüpheliye bahis operasyonu: TFF'de görev yapan kulüp yöneticileri de var
        19 şüpheliye bahis operasyonu: TFF'de görev yapan kulüp yöneticileri de var
        İran, Katar ve Ürdün'deki ABD üslerini hedef aldı
        İran, Katar ve Ürdün'deki ABD üslerini hedef aldı
        Trump suçladı, Çin reddetti
        Trump suçladı, Çin reddetti
        Beşiktaş'ta Salah çılgınlığı!
        Beşiktaş'ta Salah çılgınlığı!
        Çocuklar gibi eğlendi
        Çocuklar gibi eğlendi
        Aynı film, farklı tarife
        Aynı film, farklı tarife
        İnfazdan önce toprak yemek istedi!
        İnfazdan önce toprak yemek istedi!
        "Gecikmeli düğün kutlamamız"
        "Gecikmeli düğün kutlamamız"
        112 bin hektar tarandı, yer altında 22 ton tespit edildi
        112 bin hektar tarandı, yer altında 22 ton tespit edildi
        Duran için flaş iddia!
        Duran için flaş iddia!
        Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme: Aileden 'diatom' testi başvurusu
        Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme: Aileden 'diatom' testi başvurusu
        Dijital jürinin tepkisi
        Dijital jürinin tepkisi
        İstanbul'da dolar bazında tarihi zirve
        İstanbul'da dolar bazında tarihi zirve
        Türkiye'de ortalama konut fiyatı 5 milyon TL'yi aştı
        Türkiye'de ortalama konut fiyatı 5 milyon TL'yi aştı

        Benzer Haberler

        Alanya'da firari hükümlü yakalandı
        Alanya'da firari hükümlü yakalandı
        Tarihi ve doğal zenginlikleriyle öne çıkan Demre'de dört mevsim turizm hede...
        Tarihi ve doğal zenginlikleriyle öne çıkan Demre'de dört mevsim turizm hede...
        Aspendos'un nehir tanrısı "Genç Eurymedon" tasviri turistlerin gözdesi oldu
        Aspendos'un nehir tanrısı "Genç Eurymedon" tasviri turistlerin gözdesi oldu
        Yıllar önce bir hastaya can olur diye yaptığı bağış annesinin hayatını kurt...
        Yıllar önce bir hastaya can olur diye yaptığı bağış annesinin hayatını kurt...
        Serik'teki sosyal medya dolandırıcılığı operasyonunda 4 şüpheliden 3'ü tutu...
        Serik'teki sosyal medya dolandırıcılığı operasyonunda 4 şüpheliden 3'ü tutu...
        Alanya'da firari hükümlü jandarma denetiminde yakalandı
        Alanya'da firari hükümlü jandarma denetiminde yakalandı