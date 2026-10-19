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        Manavgat'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 09:21 Güncelleme:
        Manavgat'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

        Programda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene ilçe protokolü, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

        Milli Egemenlik Mahallesi Muhtarı Şaban Aydın Şirin, muhtarlık kurumunun birlik, beraberlik ve tarafsız hizmet anlayışındaki önemine dikkati çekti.

        Farklı siyasi görüşlerden, farklı düşüncelerden, farklı hayat tarzlarından olunabildiğini ancak mahalle söz konusu olduğunda herkesin ortak bir amacı olduğunu belirten Şirin, şöyle konuştu:

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        "Daha huzurlu bir mahalle, daha güçlü bir Manavgat ve daha güzel bir Türkiye. Muhtarlarımız mahallede yaşayan herkesi kucaklayan, ayrıştırmadan ve ötekileştirmeden hizmet eden kişiler olmalıdır. Çünkü bizim anlayışımızda hizmetin siyaseti, insanın da ayrımı olmaz. Bugün 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlarken bizlere düşen en önemli görevlerden biri de birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmektir. Manavgat'ın sorunlarını birlikte konuşmalı, çözüm önerilerini birlikte geliştirmeli ve ilçemizin geleceğini yine birlikte inşa etmeliyiz."

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