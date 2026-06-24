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        Manavgat'ta canlı yayında terör propagandası yapan 2 şüpheli tutuklandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde, sosyal medya platformu üzerinden gerçekleştirdikleri canlı yayında terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 18:06 Güncelleme:
        Manavgat'ta canlı yayında terör propagandası yapan 2 şüpheli tutuklandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde, sosyal medya platformu üzerinden gerçekleştirdikleri canlı yayında terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

        Manavgat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 2 kişinin sosyal medya platformundaki canlı yayında terör örgütü propagandası yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.


        Ekiplerce yüz tanıma sistemi kullanılarak gerçekleştirilen analiz sonucunda, şüphelilerin kimlikleri ile bulundukları yer tespit edildi.

        Ulualan Mahallesi'ndeki lojmana düzenlenen operasyonda yakalanan H.D. ve Y.C.G. hakkında "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılamak", "terör örgütü propagandası yapmak", "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kişilerin hatırasına hakaret" suçlarından adli işlem başlatıldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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