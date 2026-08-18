Manavgat'ta deniz ve kıyı temizliği çalışmaları sürüyor

Antalya'nın turizm merkezlerinden Manavgat'ta deniz ve kıyı temizliği çalışmaları devam ediyor.

Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, yaptığı açıklamada, kentin Türkiye ve dünya turizmi açısından kritik bir konumda bulunduğunu, Antalya'daki 232 Mavi Bayrak'tan 97'sinin Manavgat'ta dalgalandığını söyledi.

Mavi bayraklı alanların 4'ünün belediyeye ait sahil büfelerinde yer aldığını belirten Çiçek, "Mavi bayrak her yıl yetkili kurullar tarafından hijyen, güvenlik ve cankurtaran hizmetleri gibi belirli kriterler çerçevesinde denetlenerek yenileniyor. İlçemizdeki 97 Mavi Bayrak, turizm potansiyelimize önemli katkı sunarken tesislerimizin uluslararası alanda tanıtımını güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.

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Manavgat'ın konaklama kapasitesi bakımından Antalya'nın yüzde 35'ini oluşturduğunu vurgulayan Çiçek, COP31 çerçevesinde yürütülen "temiz deniz" kampanyaları kapsamında deniz ve ırmaklarda dalgıçlar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla temizlik faaliyetleri gerçekleştirildiğini ifade etti.

Çevre kirliliğiyle mücadelede yasal yaptırımların devreye alındığını dile getiren Çiçek, "Doğayı ve denizlerimizi kirleten şahıs ve işletmelere Kabahatler Kanunu uyarınca idari para cezası uygulamaya başladık. Çevrenin korunmasında sadece kamu kurumlarının değil, esnafın, vatandaşın ve tüm işletmelerin sorumluluk üstlenmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Çiçek, çevre koruma tedbirleri kapsamında yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini duyurarak, şunları kaydetti:

"Bu haftadan itibaren belediyemize ait Boğaz mevkisindeki Sorgun, Side, Gündoğdu ve Evrenseki plajlarımızda 'dumansız plaj' alanları oluşturduk. Belirlenen bu bölgede sigara içilmesi kesinlikle yasaklandı. Vatandaşlarımızdan denizlerimizi ve ortak kullanım alanlarımızı korumalarını, çevreye çöp bırakmamalarını rica ediyoruz."