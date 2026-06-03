Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Manavgat'ta erkenci kiraz hasadı başladı

        Manavgat'ta erkenci kiraz hasadı başladı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde erkenci tür kirazın hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 13:52 Güncelleme:
        Manavgat'ta erkenci kiraz hasadı başladı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde erkenci tür kirazın hasadına başlandı.

        Toros Dağları'nın eteklerinde, yaklaşık 800 metre rakımda bulunan Burmahan Mahallesi'nde üreticiler bahçelerindeki kirazları topluyor.

        Mahallede kiraz yetiştiren ziraat mühendisi Mehmet Yılmaz, AA muhabirine, babası Memiş Yılmaz ile yaklaşık 20 yıl önce kurdukları 5 dönümlük bahçede sezonun ilk kiraz hasadını yaptıklarını söyledi.

        Bu yıl yaklaşık 6 ton ürün elde etmeyi hedeflediklerini ve yaklaşık 10 gün sonra Napolyon kirazlarının da toplanacağını belirten Yılmaz, "Bu yıl ağaçlarımızdaki meyve daha fazla. Ürün kalitesi yüksek, pazarda da ilgi görüyor. Dolu ve aşırı yağış gibi olumsuzluklar yaşanmazsa başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyoruz." dedi.

        Mahallede kiraz üretiminin en önemli gelir kaynaklarından olduğunu dile getiren Yılmaz, hemen her ailenin kiraz yetiştiriciliğiyle uğraştığını ifade etti.

        - Yıllık üretim 600-700 ton

        Yılmaz, Napolyon kirazının hasadı başladığında mahallede günlük 40 ila 50 ton satış yapıldığını belirterek, "Napolyon kirazının hasadıyla yaklaşık 10-15 günlük yoğun bir çalışma dönemi yaşanıyor. Ürünlerin zamanında toplanabilmesi için işçiye ihtiyaç duyuyoruz ancak son yıllarda iş gücü bulmakta zorlanıyoruz." dedi.

        Yıllık üretimin 600 ila 700 ton olduğunu dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Üretilen kirazın yaklaşık yüzde 75'i ihraç ediliyor. Kalan kısmı da iç piyasada değerlendiriliyor. Burmahan'ın mikro klima özelliği, iklimi ve su yapısı kiraz yetiştiriciliği için son derece uygun. Bu nedenle aroması yüksek ve kaliteli ürünler elde ediyoruz. Kirazlarımızın hem iç pazarda hem de dış pazarda tercih edilmesinin en önemli nedeni de bu özelliklerinden kaynaklanıyor."

        Öte yandan, Burmahan kirazı için geçen yıl coğrafi işaret başvurusu yapıldığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Katılım bankacılığında tarihi birleşme
        Katılım bankacılığında tarihi birleşme
        Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve yeğeni kavgada vuruldu!
        Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve yeğeni kavgada vuruldu!
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu
        Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu
        Kazanın ardından motosikleti alev aldı... 25 yaşında hayata veda!
        Kazanın ardından motosikleti alev aldı... 25 yaşında hayata veda!
        Meta'ya yapay zeka soruşturması
        Meta'ya yapay zeka soruşturması
        Süresiz nafaka 9 ay sonra kalkıyor: Evlilik süresine göre bir model gündemde
        Süresiz nafaka 9 ay sonra kalkıyor: Evlilik süresine göre bir model gündemde
        Vincenzo Italiano, Beşiktaş için geliyor!
        Vincenzo Italiano, Beşiktaş için geliyor!
        Powerbank nedeniyle uçak tahliye edildi
        Powerbank nedeniyle uçak tahliye edildi
        "Hoş geldin Şebo"
        "Hoş geldin Şebo"
        Merz'den AB'nin 13 yıldır yeni üye kabul etmemesine eleştiri
        Merz'den AB'nin 13 yıldır yeni üye kabul etmemesine eleştiri
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        TOKİ kampanyasında detaylar
        TOKİ kampanyasında detaylar
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        G.Saray'dan Abdülkerim'e yeni sözleşme!
        G.Saray'dan Abdülkerim'e yeni sözleşme!
        Tarihin en zengin kadın müzisyeni oldu
        Tarihin en zengin kadın müzisyeni oldu

        Benzer Haberler

        Antalya'daki Kaputaş Plajı'nda "Dumansız Sahil" uygulaması başladı
        Antalya'daki Kaputaş Plajı'nda "Dumansız Sahil" uygulaması başladı
        Alanya'da otel odasında 537 bin 600 kullanımlık uyuşturucu madde ele geçiri...
        Alanya'da otel odasında 537 bin 600 kullanımlık uyuşturucu madde ele geçiri...
        Başkan Dere 7 bin 200 gün çağrısını yineledi
        Başkan Dere 7 bin 200 gün çağrısını yineledi
        Kedinin yılanla oynadığı anlar cep telefonu kamerasında
        Kedinin yılanla oynadığı anlar cep telefonu kamerasında
        Antalya'da yazlık domates hasadı başladı
        Antalya'da yazlık domates hasadı başladı
        Antalya, Uzay Kongresi ve COP31'e hazırlanıyor; 100 binden fazla katılımcı...
        Antalya, Uzay Kongresi ve COP31'e hazırlanıyor; 100 binden fazla katılımcı...