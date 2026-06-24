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        Manavgat'ta karpuz şenliği düzenlendi

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yerel ürünlerin tanıtılması ve pazar hacminin artırılması amacıyla karpuz şenliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 23:15 Güncelleme:
        Manavgat'ta karpuz şenliği düzenlendi

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yerel ürünlerin tanıtılması ve pazar hacminin artırılması amacıyla karpuz şenliği gerçekleştirildi.

        Atatürk Kültür Merkezi önündeki alanda düzenlenen etkinlikte en iyi karpuz, en büyük karpuz ve karpuz yeme yarışmaları yapıldı, dereceye giren üretici ve vatandaşlar ödüllendirildi.

        Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, bölgenin güçlü bir turizm şehri olmasının yanı sıra tarımda da ön saflarda yer aldığını vurguladı.

        İlçedeki 5 yıldızlı oteller ve yüksek yatak kapasitesi nedeniyle ciddi bir tüketim hacmi bulunduğunu belirten Çiçek, turizm yatırımcılarına yerel üreticilerden tedarik yapmaları çağrısında bulundu.

        Çiçek, "Eğer bölge esnafımızdan, bölge halkımızdan teminde bulunurlarsa turizm ve tarım sektörleri entegre olur. Karpuz, kiraz, zeytin, zeytinyağı ve muz gibi ürünlerimizi yerel üreticilerden temin edersek tüm Manavgat mutlu olur. Her zaman çiftçimizin ve üreticimizin arkasındayız." dedi.



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