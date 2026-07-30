Manavgat'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Kırkkavak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 1 su tankeri ve 40 orman işçisi yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında 2 dönüm ormanlık alan, 2 dönüm tarım arazisi zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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