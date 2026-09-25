Manavgat'ta otomobilin traktöre çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
D-400 kara yolu Doğançam kavşağı yakınlarında, Manavgat'tan Alanya istikametine seyreden Umut Hasan H. idaresindeki 22 DC 569 plakalı traktöre, aynı yönde ilerleyen Hasan Ö. yönetimindeki 07 CAC 60 plakalı otomobil arkadan çarptı.
Kazada, traktör sürücüsü Umut Hasan H. ile beraberindeki Keziban A. ve otomobilin sürücüsü Hasan Ö. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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