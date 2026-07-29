Manavgat'ta tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.



Evrenseki Mahallesi Kümeevleri mevkisindeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü personeli ile Antalya Büyükşehir ve Manavgat belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin 2 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri ve 3 itfaiye aracıyla müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.



Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 4 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

