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        MATSO'da TKDK destekleri anlatıldı

        Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) işbirliğinde, TKDK 11. Çağrı İlanı Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 12:40 Güncelleme:
        MATSO'da TKDK destekleri anlatıldı

        Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) işbirliğinde, TKDK 11. Çağrı İlanı Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

        MATSO Hizmet Binası'nda düzenlenen toplantıda, IPARD III Programı kapsamında sağlanacak hibe destekleri hakkında üretici ve yatırımcılara bilgi verildi.

        MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, toplantıda yaptığı konuşmada, Manavgat'ın Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olduğunu belirterek, bu potansiyelin daha da güçlenmesi için üreticilerin ve yatırımcıların desteklerden etkin şekilde yararlanmasının önemli olduğunu söyledi.

        IPARD III kapsamındaki hibelerin tarımsal işletmelerin modernleşmesi, üretim kapasitesinin artması ve kırsal kalkınmanın güçlenmesine katkı sağladığını belirten Güngör, üreticilerin ve yatırımcıların desteklerden en iyi şekilde yararlanmasını arzu ettiklerini kaydetti.

        TKDK uzmanları Hasan Çoban ve Enes Söyler tarafından başvuru süreçleri ve destek kapsamına ilişkin sunum yapılan toplantıda, katılımcıların soruları da cevaplandırıldı.

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