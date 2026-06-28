Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri MHP Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul, Muratpaşa İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi'nde konuştu:

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul, Muratpaşa İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi'nde konuştu:

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, Terörsüz Türkiye sürecinin ciddi direnç testlerinden başarıyla geçtiğini belirterek, "İç cephemiz güçlendi, kardeşliğimiz arttı. Sürecin önündeki en önemli engellerden biri olan Suriye'nin kuzeyindeki sorun da büyük ölçüde çözüme kavuştu. Türk milleti olarak, ne kadar sinsi oyunları ve tuzakları bozduğumuz ileride daha net görülecektir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 14:49 Güncelleme:
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul, Muratpaşa İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi'nde konuştu:

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, Terörsüz Türkiye sürecinin ciddi direnç testlerinden başarıyla geçtiğini belirterek, "İç cephemiz güçlendi, kardeşliğimiz arttı. Sürecin önündeki en önemli engellerden biri olan Suriye'nin kuzeyindeki sorun da büyük ölçüde çözüme kavuştu. Türk milleti olarak, ne kadar sinsi oyunları ve tuzakları bozduğumuz ileride daha net görülecektir." dedi.

        Yurdakul, Antalya'da Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nde düzenlenen MHP Muratpaşa İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, partisinin yarım asrı aşan mücadelesi boyunca Türk milletinin istiklalini, devletin bekasını ve milletin huzurunu her şeyin üzerinde tutmuş büyük bir dava hareketi olduğunu söyledi.

        Milletin sorunlarına çözüm üretmek için çalıştıklarını ifade eden Yurdakul, "Hiçbir zaman fitne fesat çıkaranlardan, sen-ben mücadelesine girenlerden, kendi çıkar ve menfaati için ince hesaplar yapanlardan olmadık, olmayacağız." diye konuştu.

        Yurdakul, geçmişte aynı safta mücadele ettikleri ancak çeşitli nedenlerle yolları ayrılan partililere de küskünlükleri geride bırakma çağrısında bulundu.

        Ülkücülerin kin tutmayacaklarını, kırgınlıkları değil kardeşliği büyüttüklerini dile getiren Yurdakul, "Bugün ayrılık günü değildir. Bugün omuz omuza verme günüdür. Bugün dava etrafında yeniden kenetlenme günüdür. Önümüzde Türk ve Türkiye Yüzyılı vardır. Büyük hedeflere kırgın gönüllerle değil birleşmiş yüreklerle yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

        - "Türkiye, artık yeni bir kulvarda ilerlemeye başlayacak"

        Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Yurdakul, sürecin 22 ayda önemli aşamalar kaydettiğini belirterek, "İç cephemiz güçlendi, kardeşliğimiz arttı. Sürecin önündeki en önemli engellerden biri olan Suriye'nin kuzeyindeki sorun da büyük ölçüde çözüme kavuştu. Türk milleti olarak, ne kadar sinsi oyunları ve tuzakları bozduğumuz ileride daha net görülecektir." dedi.

        Terörsüz Türkiye vizyonunun yalnızca güvenlik alanını değil ekonomi, turizm, ticaret ve sosyal huzuru da olumlu etkileyeceğini ifade eden Yurdakul, terörün etkisinin azalmasıyla turizmden istihdama, güvenlikten tarıma kadar birçok alanda olumlu gelişmelerin yaşandığını söyledi.

        Terör sorununun tamamen sona ermesiyle Türkiye'nin yeni bir döneme gireceğini belirten Yurdakul, "Terör defteri tamamen kapanınca 86 milyon, yaklaşık yarım asır sonra derin bir nefes alacak. Türkiye, artık yeni bir kulvarda ilerlemeye başlayacak. Bunu başaracağız. Yeter ki birbirimize güvenelim, fitneye kapı aralamayalım, dedikodunun değil davanın peşinden yürüyelim." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Silivri'de tarlalarda yangın çıktı!
        Silivri'de tarlalarda yangın çıktı!
        Kadir İnanır'a veda ediliyor
        Kadir İnanır'a veda ediliyor
        Kulüpler Birliği toplantısı açıklaması!
        Kulüpler Birliği toplantısı açıklaması!
        Muhittin Böcek'ten ek ifade: "Adaylık için İmamoğlu'na 5 milyon euro verdim"
        Muhittin Böcek'ten ek ifade: "Adaylık için İmamoğlu'na 5 milyon euro verdim"
        Gazi Koşusu 100. kez koşulacak!
        Gazi Koşusu 100. kez koşulacak!
        ABD'den İran'a saldırı
        ABD'den İran'a saldırı
        İsrailli bakan ABD Adalet Bakanlığı'na şikayet edildi
        İsrailli bakan ABD Adalet Bakanlığı'na şikayet edildi
        Panoramik asansörde facia! 35 metreden düştü!
        Panoramik asansörde facia! 35 metreden düştü!
        İntermodal taşımacılıkta yeni dönem: TIR dorseleri raylarda taşınacak
        İntermodal taşımacılıkta yeni dönem: TIR dorseleri raylarda taşınacak
        Beşiktaş'tan Alexander Nübel'e teklif!
        Beşiktaş'tan Alexander Nübel'e teklif!
        "Hayat George'tan önce daha kolaydı"
        "Hayat George'tan önce daha kolaydı"
        İstanbul'da sokakta taciz iddiası! Fırında ekmek yaparken yakalandı!
        İstanbul'da sokakta taciz iddiası! Fırında ekmek yaparken yakalandı!
        Özkan Yalım'ın yeni ifadesi ortaya çıktı: Helikopter sunumu açıklaması
        Özkan Yalım'ın yeni ifadesi ortaya çıktı: Helikopter sunumu açıklaması
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        İşte Dünya Kupası'nda son 32 eşleşmeleri!
        İşte Dünya Kupası'nda son 32 eşleşmeleri!
        Türkiye'nin laboratuvarıydı
        Türkiye'nin laboratuvarıydı
        İkinci yeğen mutluluğu
        İkinci yeğen mutluluğu
        Turizmin karanlık tarafı Dua Lipa ile yeniden göründü
        Turizmin karanlık tarafı Dua Lipa ile yeniden göründü
        Hepsini doğru bulmak dikkat istiyor!
        Hepsini doğru bulmak dikkat istiyor!

        Benzer Haberler

        Kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi Sürücü hurdaya dön...
        Kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi Sürücü hurdaya dön...
        Dalışta kum köpek balığıyla karşılaştığı anları kaydetti
        Dalışta kum köpek balığıyla karşılaştığı anları kaydetti
        Uzm. Dr. İrem Özçelik: "Sıcak çarpması böbrek yetmezliği, beyin hasarı ve h...
        Uzm. Dr. İrem Özçelik: "Sıcak çarpması böbrek yetmezliği, beyin hasarı ve h...
        Muhittin Böcek: Ekrem İmamoğlu benden 15 milyon avro destek istedi
        Muhittin Böcek: Ekrem İmamoğlu benden 15 milyon avro destek istedi
        Muhittin Böcek'ten cezaevinde ek ifade: "Ekrem İmamoğlu benden 15 milyon Eu...
        Muhittin Böcek'ten cezaevinde ek ifade: "Ekrem İmamoğlu benden 15 milyon Eu...
        'Kaza yapmış araba gibiyim' diye yaptığı paylaşımdan 5 gün sonra kazada hay...
        'Kaza yapmış araba gibiyim' diye yaptığı paylaşımdan 5 gün sonra kazada hay...