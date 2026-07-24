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        Milli sporcu Görkem Gedik, serbest dalışta Türkiye şampiyonu oldu

        Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Serbest Dalış Deniz Açıksu Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda milli sporcu Görkem Gedik, paletsiz ip destekli dalış (FIM) kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 15:32 Güncelleme:
        Milli sporcu Görkem Gedik, serbest dalışta Türkiye şampiyonu oldu

        Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Serbest Dalış Deniz Açıksu Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda milli sporcu Görkem Gedik, paletsiz ip destekli dalış (FIM) kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.


        Şampiyonada tek nefesle 81 metre derinliğe 2 dakika 45 saniyede başarılı bir dalış gerçekleştiren Gedik, kategorisinde birinci oldu.

        Şampiyonluğunun ardından açıklamalarda bulunan Gedik, uzun süredir bu organizasyona hazırlandığını ve elde ettiği başarıdan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

        Yarışma boyunca kendisine destek verenlere teşekkür eden Gedik, "Türkiye şampiyonu olduğum için çok mutluyum. 81 metreye gerçekleştirdiğim 2 dakika 45 saniyelik dalış boyunca bana gönderilen güzel enerjileri ve destek mesajlarını hissettim. Bu başarıda yanımda olan herkese gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

        Hedefinin Dünya Şampiyonası olduğunu belirten Gedik, hazırlıklarını bu doğrultuda sürdüreceğini ve milli takım formasıyla Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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