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        Milli sporcu Hüseyin Dolu'nun rotası dünya şampiyonluğu ve One Championship'te zirve:

        MUSTAFA KURT - Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki milli sporcu Hüseyin Dolu, küçük yaşta başladığı muaythai ve kick boks kariyerinde elde ettiği Türkiye ve Avrupa şampiyonluklarının ardından Dünya Şampiyonası ve One Championship'te derece yapmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Milli sporcu Hüseyin Dolu'nun rotası dünya şampiyonluğu ve One Championship'te zirve:

        MUSTAFA KURT - Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki milli sporcu Hüseyin Dolu, küçük yaşta başladığı muaythai ve kick boks kariyerinde elde ettiği Türkiye ve Avrupa şampiyonluklarının ardından Dünya Şampiyonası ve One Championship'te derece yapmayı hedefliyor.

        8 yaşında başladığı dövüş sporlarında gösterdiği performansla dikkati çeken Hüseyin Dolu, 2025 yılında kick boks ve muaythai branşlarında milli takıma seçildi.

        Kariyerinde 3 kez Türkiye şampiyonluğu, 23 yaş altı Türkiye şampiyonluğu ve 3 yıl üst üste Akdeniz şampiyonluğu bulunan milli sporcu, 2025 yılında Antalya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalyanın sahibi oldu.




        - "Hayalleri olan adam asla yorulmaz"

        Milli sporcu Hüseyin Dolu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 yıldır büyük bir özveriyle çalıştığını söyledi.

        Başarısında ailesinin ve antrenörlerinin büyük payı olduğunu belirten Hüseyin, "8 yaşından bu yana verdiğim mücadelede ailem her zaman yanımda oldu. Televizyonda izlediğim sporcuların çıktığı ringlerde mücadele etmeyi hayal ediyordum. Disiplinli çalışarak ve hocalarımın desteğiyle bugün o hayalin içindeyim." dedi.

        Yoğun bir antrenman programı uyguladığını anlatan Hüseyin Dolu, "Sabah 6'da başlayıp güç, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yapıyoruz. Akşam yeniden salona dönerek antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Zaman zaman yoruluyor, zorlanıyoruz ancak hayalleri olan insan asla yorulmaz." ifadelerini kullandı.

        Sakatlıklar ve çeşitli zorluklara rağmen hedeflerinden vazgeçmediğini vurgulayan genç sporcu, şunları kaydetti:

        "Avatar Atakan'ı izlerken kurduğum hayalin bugün içindeyim. Profesyonel organizasyonlarda Alanya'mızı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğim. Hedefim, hayalini kurduğum dünyanın en büyük dövüş organizasyonu One Championship'te ve Dünya Şampiyonası'nda kürsüye çıkmak."




        - "Yetenekli bir sporcu olacağına inandım"

        Antrenör Muhammed Özer de Hüseyin Dolu'nun yaklaşık 10 yıldır büyük bir azimle çalıştığını belirterek, sporcusunun potansiyeline ilk günden itibaren inandığını söyledi.

        2025 sezonunu planladıkları şekilde geçirdiklerini ifade eden Özer, "Dünya ikinciliği elde ettik. Şimdi önümüzde Moldova'da yapılacak önemli bir maç bulunuyor. Hüseyin, binlerce kişinin takip ettiği organizasyonlarda ülkemizi başarıyla temsil etti. Hedefimiz, onu 25 yaşına kadar dünya çapında çok daha üst seviyelere taşımak." diye konuştu.

        Özer, dijital bağımlılık riskine karşı sporun önemine dikkati çekerek, "Disiplinli, sağlıklı ve ahlaklı nesiller yetişmesi için gençlerimizin mutlaka sevecekleri bir spor dalıyla ilgilenmelerini tavsiye ediyorum." dedi.

        Kariyerinde 2022 EMF Open Cup Avrupa şampiyonluğu ve 2023 okullar arası Türkiye şampiyonluğu da bulunan Hüseyin Dolu, profesyonel kariyerinde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet elde etti. Milli sporcu, 11 Temmuz'da Moldova'da yapılacak kick boks organizasyonu için hazırlıklarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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