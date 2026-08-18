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        Muhittin Böcek "yolsuzluk" soruşturmasında ek ifade verdi

        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek "yolsuzluk" soruşturması kapsamında ek ifade verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 17:52 Güncelleme:
        Muhittin Böcek "yolsuzluk" soruşturmasında ek ifade verdi

        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek "yolsuzluk" soruşturması kapsamında ek ifade verdi.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Muhittin Böcek, cezaevinden dilekçe göndererek yeni ifade verme talebinde bulundu.

        Böcek, ek ifadesinde, 27 Haziran 2026 tarihli önceki ifadesinde 2024 yerel seçimleri öncesindeki belediye başkan adaylığı sürecine ilişkin beyanda bulunduğunu, daha sonra hatırladığı bazı hususları anlatmak amacıyla ek ifade talebinde bulunduğunu belirtti.

        Muratpaşa Belediye Başkanının, Ekrem İmamoğlu ile görüştüğü ve belediye başkan adaylıklarının belirlenmesine ilişkin birtakım güvenceler aldığı yönünde bilgi edindiğini anlatan Böcek, bunun üzerine 30 Kasım 2023'te özel kalemi Yasin Yellice ile İstanbul'a gittiğini ve bir otelde Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü kaydetti.

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        Bu görüşmede Ekrem İmamoğlu'nun başka birine adaylık sözü vermediğini söylediğini anlatan Böcek, şunları kaydetti:

        "İmamoğlu adaylık tercihini benden yana kullanacağını ancak bunun için yaklaşık 15 milyon avro maddi destek istediğini söyledi. Ben de elimden geldiğince zaman içerisinde bunu karşılayacağımı söyledim. Bu görüşmeden sonra Antalya'ya döndüm. Bir dostumda seçim bütçem için ayırdığım bir miktar param vardı. Bu dostuma İstanbul'da 5 milyon avro ödemem olduğunu, seçim bütçem için kendisine emanet olarak bıraktığım para ile İstanbul'da ödeme yapacağımı söyledim. İsmini vermek istemediğim bu dostumdan seçim bütçem için ayırdığım para 5 milyon avronun altında olduğu için üstünü de kendisinin borç olarak tamamlamasını rica ettim. Dostum ricam üzerine bana seçim bütçem için ayırdığım param ile birlikte toplam 5 milyon avro para vermeyi kabul etti."

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        Böcek, bu kişinin kendisine "daha hızlı" ve "güvenli" olduğunu belirttiği "havala" adı verilen bir para transfer sisteminden bahsettiğini söyledi.

        Dostunun 100 liralık bir banknotun fotoğrafını çekerek İstanbul'da parayı verecek kişiye gönderdiğini, ardından aynı banknotu, üzerinde isim ve telefon numarası bulunan bir not kağıdıyla zarfa koyarak kendisine teslim ettiğini anlatan Böcek, dostunun "Bu zarfı ödeme yapmak istediğin kişiye ver, onlar bu parayı İstanbul Kapalıçarşı'da zarfı vererek teslim alabilirler." şeklinde sistemi anlattığını aktardı.

        Söz konusu sistemi kullandıran kişinin kimliği ve zarfın içerisindeki notta bulunan isim ile telefon numarasının sorulması üzerine Böcek, şunları ifade etti:

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        "Parayı aldığım ve bana 'havala' sistemini kullandıran dostumun kimlik bilgilerini vermek istemiyorum. Zarfın üzerindeki telefon numarasını, üzerinden yaklaşık 2 yıl geçtiği için hatırlamıyorum. İsim olarak ise hatırladığım kadarıyla not kağıdında Taç Döviz yazılıydı. Havala sisteminin İstanbul ayağında para Kapalıçarşı'da bulunan Taç Döviz isimli iş yerine gönderilmiş olabilir. Paranın daha sonra teslim alınıp alınmadığını bilmiyorum."

        Böcek, 16 Aralık 2023'te Ekrem İmamoğlu'nu aradığını ve yüz yüze görüşmek için randevu istediğini kaydetti.

        İmamoğlu'nun 17 Aralık 2023'te randevu vermesi üzerine bu tarihte yine hava yoluyla Yasin Yellice ile İstanbul'a gittiğini söyleyen Böcek, ifadesini şöyle tamamladı:

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        "İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ile seçim ofisi olarak hatırladığım yüksek katlı bir plazanın giriş katında baş başa görüştük. Burada dostumun bana vermiş olduğu içerisinde 100 lira para ve not kağıdı bulunan zarfı kendisine teslim ettim. Talep edilen paranın kalan kısmını daha sonra Cumhurbaşkanlığı adaylık süreci olduğu takdirde halledeceğimi söyledim. Daha sonra Ekrem İmamoğlu tutuklandığı için kalan ödemeyi kendisine yapmadım."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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