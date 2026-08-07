Muratpaşa Kaymakamı Kara, UTEF yetkililerine teşekkür belgesi verdi

Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yürüttüğü örnek sosyal sorumluluk çalışmaları dolayısıyla Uluslararası Tüm Engelliler, Yaşlılar ve Kimsesizler Federasyonu (UTEF) yetkililerine teşekkür belgesi verdi.



Merkezi Antalya'da bulunan UTEF, Türkiye'nin farklı illerindeki 13 üye dernek ile yurt içi ve yurt dışındaki temsilcilikleri aracılığıyla sosyal yardım faaliyetlerini sürdürüyor.



UTEF'in Antalya'da Muratpaşa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Vakıf Müdürü Gürbüz Şimşek'in koordinasyonunda yürüttüğü çalışmalar kapsamında gerçek ihtiyaç sahipleri belirleniyor. Böylece tekerlekli sandalye, hasta yatağı, kuru gıda, kurban eti ve temel ihtiyaç malzemeleri vatandaşlara ulaştırılıyor.



Bu kapsamda Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, UTEF'in gerçekleştirdiği ziyarette, Federasyon Genel Başkanı Güldane Kaya Kaçar ile Genel Sekreteri Hikmet Kenan Yozgatlı'ya teşekkür belgesi takdim etti.



Ziyarette, sosyal yardım çalışmaları değerlendirilirken, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi planlanan ortak sosyal sorumluluk projeleri ele alındı.



Kara, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının ortak hareket etmesinin sosyal yardımların etkinliğini artırdığına dikkati çekti.



Devletin sosyal yardım anlayışının temel unsurlarından birinin ihtiyaç sahiplerine zamanında ve doğru şekilde ulaşabilmek olduğunu ifade eden Kara, önemli bir sorumluluk üstlenen sivil toplum kuruluşlarını destekleyeceklerini belirtti.



Federasyon Genel Başkanı Kaçar da ihtiyaç sahibi vatandaşların hayatına dokunmanın en büyük motivasyonları olduğunu vurguladı.



Genel Sekreter Yozgatlı ise belgenin tüm gönüllüler ve bağışçılar adına önemli bir moral ve sorumluluk kaynağı olduğunu dile getirdi.



