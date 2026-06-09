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        Okçulukta Dünya Kupası'nın 3. ayak müsabakaları Antalya'da başladı

        Okçulukta Dünya Kupası'nın 3. ayak müsabakaları, antrenman ve sıralama atışlarıyla Antalya'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 12:07 Güncelleme:
        Okçulukta Dünya Kupası'nın 3. ayak müsabakaları Antalya'da başladı

        Okçulukta Dünya Kupası'nın 3. ayak müsabakaları, antrenman ve sıralama atışlarıyla Antalya'da başladı.

        Türkiye Okçuluk Federasyonunca Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi’ndeki bir otelde düzenlenen organizasyona 42 ülkeden 334 sporcu katılıyor.

        Organizasyonda milli takımı klasik ve makaralı yay kategorilerinde toplam 16 sporcu temsil ediyor.

        Organizasyonun ilk gününde antrenman ve sıralama atışları yapıldı.

        Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, AA muhabirine, Antalya'da güzel havada önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

        Sporcularının form durumlarından memnun olduklarını ifade eden Ergin, antrenmanlardaki başarıyı sahaya yansıtmak istediklerini belirtti.

        Ergin, amaçlarının kendi evlerinde kürsünün üst sıralarında yer almak olduğunu kaydetti.

        Organizasyon, 14 Haziran'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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