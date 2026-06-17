Olympos Teleferik'te gün batımı seferleri başladı

Antalya'nın Kemer ilçesindeki 2 bin 365 metre rakımlı Tahtalı Dağı zirvesine turistik seferler düzenleyen Olympos Teleferik, yaz sezonu boyunca yapılacak gün batımı seferlerini başlattı.





Zirvede gerçekleştirilen etkinliğe işletme yöneticileri, personel, tur operatörlerinin temsilcileri ve davetliler katıldı.



Programda katılımcılar, DJ performansı ve müzik eşliğinde vakit geçirdi.



Davetlilerden bazıları gün batımı sırasında Toros Dağları ile Akdeniz'in buluştuğu manzarayı fotoğraflarken, bazıları da yamaç paraşütü yaparak etkinliğe farklı bir deneyim kattı.



Yaz boyunca devam edecek gün batımı seferlerinde ziyaretçilerin, canlı müzik eşliğinde sunulacak akşam yemeğiyle manzaranın keyfini çıkarabileceği, ayrıca zirvede düzenlenecek çeşitli etkinliklere katılabileceği belirtildi.

