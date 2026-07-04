Orman Bölge Müdürü Kayıran, Finike'deki orman depoları ve yangın ekiplerini ziyaret etti

Antalya Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran ile Bölge Müdür Yardımcısı Fatih Öztürk, Finike Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret ederek yürütülen çalışmaları inceledi.



Finike Orman İşletme Müdürü Ömer Avcı tarafından karşılanan heyet, Turunçova Orman İşletme Şefliğine ait 35 numaralı tensil bölmesi ile Yeşilbağ Orman İşletme Şefliğinde bulunan 71 numaralı bakım bölmesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek değerlendirmelerde bulundu.



Program kapsamında İşletme Müdürlüğüne bağlı Karaçam Orman Deposunu da ziyaret eden Bölge Müdürü Kayıran, depoda yürütülen faaliyetler hakkında görevli personelden bilgi aldı.



Ziyaret kapsamında Karaçam, Çamlıbel ve Dağbağ Yangın İlk Müdahale Ekipleriyle de bir araya gelen Kayıran, yangın sezonunda görev yapan personele teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.​​​​​​​



