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        Orman Bölge Müdürü Kayıran, Finike'deki orman depoları ve yangın ekiplerini ziyaret etti

        Antalya Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran ile Bölge Müdür Yardımcısı Fatih Öztürk, Finike Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret ederek yürütülen çalışmaları inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Orman Bölge Müdürü Kayıran, Finike'deki orman depoları ve yangın ekiplerini ziyaret etti

        Antalya Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran ile Bölge Müdür Yardımcısı Fatih Öztürk, Finike Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret ederek yürütülen çalışmaları inceledi.

        Finike Orman İşletme Müdürü Ömer Avcı tarafından karşılanan heyet, Turunçova Orman İşletme Şefliğine ait 35 numaralı tensil bölmesi ile Yeşilbağ Orman İşletme Şefliğinde bulunan 71 numaralı bakım bölmesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek değerlendirmelerde bulundu.

        Program kapsamında İşletme Müdürlüğüne bağlı Karaçam Orman Deposunu da ziyaret eden Bölge Müdürü Kayıran, depoda yürütülen faaliyetler hakkında görevli personelden bilgi aldı.

        Ziyaret kapsamında Karaçam, Çamlıbel ve Dağbağ Yangın İlk Müdahale Ekipleriyle de bir araya gelen Kayıran, yangın sezonunda görev yapan personele teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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