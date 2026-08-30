Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam Antalya'da sahne aldı

        Şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam Antalya'da sahne aldı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde, şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 20:32 Güncelleme:
        Şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam Antalya'da sahne aldı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde, şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam konser verdi.

        Çolaklı Turizm Merkezi'ndeki bir otelde sahne alan şarkıcı Sam, otelde bulunan yerli ve yabancı tatilcilere müzik dolu bir gün yaşattı.

        Konserde Karadeniz yöresine ait sevilen şarkılarla başlayan şarkıcı, güçlü yorumuyla büyük beğeni topladı.

        Yaklaşık iki saat sahnede kalan sanatçı, Türk halk müziği ve Türk sanat müziğinin sevilen şarkılarının yanı sıra pop müzik şarkılarına da yer verdi.

        Şarkıcı Sam'ın seslendirdiği şarkılara tatilciler de eşlik etti. Konser boyunca renkli görüntüler ortaya çıkarken, sanatçı özellikle hareketli parçalarında izleyicileri coşturdu.

        REKLAM

        Konserin ardından Manavgat, Side Turistik Otelciler Birliği Başkanı Zafer Süral, Sam'a çiçek verdi.

        Süral, başarılı sahne performansı ve Manavgat'ta tatilcilere yaşattığı müzik dolu konser için Sam'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Türkiye'den, KKTC'de alabora olan gemi ile ilgili açıklamalar
        Türkiye'den, KKTC'de alabora olan gemi ile ilgili açıklamalar
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'de
        2 ölü, 10 yaralı! Spor salonunda yangın
        2 ölü, 10 yaralı! Spor salonunda yangın
        Filenin Sultanları, Akdeniz Oyunları şampiyonu!
        Filenin Sultanları, Akdeniz Oyunları şampiyonu!
        Zafere giden yolda 10 ay... 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı kutlu olsun!
        Zafere giden yolda 10 ay... 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı kutlu olsun!
        İstanbul'da dehşet! Emekli polis memuru, karısını ve kızını öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Emekli polis memuru, karısını ve kızını öldürdü!
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Lille transferde de G.Saray'a rakip oldu!
        Lille transferde de G.Saray'a rakip oldu!
        Google Trump'ın Kanada kararının ardından harekete geçti
        Google Trump'ın Kanada kararının ardından harekete geçti
        Yusuf Akçiçek adım adım G.Saray'a!
        Yusuf Akçiçek adım adım G.Saray'a!
        15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
        15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
        Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Kira sözleşmelerinde yeni düzenleme geliyor
        Kira sözleşmelerinde yeni düzenleme geliyor
        Leao'nun maliyeti açıklandı!
        Leao'nun maliyeti açıklandı!
        "Özür bekliyor"
        "Özür bekliyor"
        "Benden dolayı çocuklarımın işi zor"
        "Benden dolayı çocuklarımın işi zor"
        "Bu sezon ödüller daha büyük"
        "Bu sezon ödüller daha büyük"

        Benzer Haberler

        Manavgat'taki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        Manavgat'taki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        Antalya'da otelde yüksekten düşen 4 yaşındaki çocuk öldü
        Antalya'da otelde yüksekten düşen 4 yaşındaki çocuk öldü
        GÜNCELLEME - Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        GÜNCELLEME - Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Antalya'da 30 Ağustos Zafer Kupası Rafting Yarışı düzenlendi
        Antalya'da 30 Ağustos Zafer Kupası Rafting Yarışı düzenlendi
        GÜNCELLEME - Muğla'da başladıktan sonra Antalya'ya sıçrayan orman yangını k...
        GÜNCELLEME - Muğla'da başladıktan sonra Antalya'ya sıçrayan orman yangını k...
        Alanya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları
        Alanya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları