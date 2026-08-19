Şarkıcı Yaşar Manavgat'ta konser verdi

Süral, tesislerindeki konser programlarının eylül sonuna kadar devam edeceğini belirterek, etkinliklerin özellikle yerli misafirler tarafından büyük beğeni topladığını kaydetti.

Program sonunda Manavgat-Side Turistik Otelciler Birliği (MASTOB) Başkanı Zafer Süral, Yaşar'a teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Çolaklı turizm merkezindeki otelde düzenlenen organizasyonda Yaşar, sevilen eserlerini seslendirdi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan sanatçının şarkılarına otelde konaklayan tatilciler de eşlik etti.

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