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        Şarkıcı Yaşar Manavgat'ta konser verdi

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde sahne alan şarkıcı Yaşar, tatilcilere müzik ziyafeti sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 23:26 Güncelleme:
        Şarkıcı Yaşar Manavgat'ta konser verdi

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde sahne alan şarkıcı Yaşar, tatilcilere müzik ziyafeti sundu.

        Çolaklı turizm merkezindeki otelde düzenlenen organizasyonda Yaşar, sevilen eserlerini seslendirdi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan sanatçının şarkılarına otelde konaklayan tatilciler de eşlik etti.

        Program sonunda Manavgat-Side Turistik Otelciler Birliği (MASTOB) Başkanı Zafer Süral, Yaşar'a teşekkür ederek çiçek takdim etti.

        Süral, tesislerindeki konser programlarının eylül sonuna kadar devam edeceğini belirterek, etkinliklerin özellikle yerli misafirler tarafından büyük beğeni topladığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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