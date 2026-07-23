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        Seda Sayan Manavgat'ta konser verdi

        Şarkıcı Seda Sayan, Antalya'nın Manavgat ilçesinde sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 13:22 Güncelleme:
        Seda Sayan Manavgat'ta konser verdi

        Şarkıcı Seda Sayan, Antalya'nın Manavgat ilçesinde sahne aldı.

        Victory Be Mine Hotel'de hayranlarıyla buluşan Sayan, sevilen şarkılarının yanı sıra istek parçaları seslendirdi.

        Sayan, yaklaşık 1,5 saat süren konserinde yoğun alkış aldı.

        Manavgat Side Otelciler Birliği Başkanı Zafer Süral, Seda Sayan'a teşekkür ederek çiçek verdi.



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