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        Serebral palsili üniversite öğrencisi bölüm ikincisi olarak mezun oldu

        Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencisi Büşra Gücük, serebral palsiyle mücadelesini akademik başarıyla taçlandırarak bölüm ikincisi olarak mezun oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 17:33 Güncelleme:
        Serebral palsili üniversite öğrencisi bölüm ikincisi olarak mezun oldu

        Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencisi Büşra Gücük, serebral palsiyle mücadelesini akademik başarıyla taçlandırarak bölüm ikincisi olarak mezun oldu.

        Üniversiteden yapılan açıklamada, Mersin'in Anamur ilçesinde 7 aylık prematüre olarak dünyaya gelen ve doğuştan serebral palsi tanısıyla iki operasyon geçiren ALKÜ Sağlık MYO Terapi ve Rehabilitasyon Programı öğrencisi 20 yaşındaki Gücük, fiziksel zorluklara rağmen eğitimine kararlılıkla devam etti.

        Gücük, disiplinli çalışmaları neticesinde 3,48 akademik ortalamayla mezuniyet başarısı gösterdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büşra Gücük, eğitim hayatı boyunca çeşitli sosyal zorluklar ve ön yargılarla karşılaştığını ifade ederek geçmişte yaşadığı akran zorbalıklarına rağmen pes etmediğini dile getirdi.

        Hastalığından dolayı sağlık bölümünü istediğini ve Fizyoterapi Bölümü'nü seçtiğini kaydeden Gücük, "Hocalarım bu hastalığım üzerinden bana çok yardımcı oldular. Sürekli fizik tedavi almam gerektiğini söylediler. Zorlamadan da hiçbir şey olmayacağını biliyorum. Bu normal bir süreç çünkü benden daha kötüleri de var. Stajda benden daha kötülerini gördüm ve bu halime şükrettim. Engel hiçbir zaman bir engel değildir." değerlendirmesinde bulundu.

        Başarısında aile ve üniversite desteğinin önemine işaret eden Gücük, "Bu başarının sırrı ailemin, hocalarımın desteği ve düzenli olarak çalışmam oldu. En önemlisi ise mücadele ve azim. Azim olmadan ve düzenli çalışma olmadan başarı olmuyor." ifadesini kullandı.

        Mezuniyet sevincini ailesiyle paylaşan Gücük, gelecekte kendi kliniğini açarak sağlık alanında insanlara profesyonel destek sunmayı hedeflediğini kaydetti.

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