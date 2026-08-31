Serik İlçe Jandarma Komutanı Ali Duman yüzbaşılığa terfi etti

Serik İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Duman, düzenlenen rütbe terfi töreninde yüzbaşı rütbesine yükseldi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığında bir üst rütbeye terfi eden personel için tören düzenlendi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Antalya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Hüseyin Bekmez'in katıldığı törende, Serik İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Duman da Yüzbaşı rütbesine terfi etti.

Görev yaptığı süre boyunca Serik'te yürüttüğü çalışmalar ve özverili hizmetleriyle dikkat çeken Duman, yüzbaşı rütbesine yükselmenin gururunu yaşadı.