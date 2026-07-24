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        Serik'te Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu yıllık değerlendirme toplantısı yapıldı

        Antalya'nın Serik ilçesinde, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı İlçe Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu Yıllık Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 14:26 Güncelleme:
        Serik'te Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu yıllık değerlendirme toplantısı yapıldı

        Antalya'nın Serik ilçesinde, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı İlçe Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu Yıllık Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

        Serik Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Levent Konur, Serik Meslek Yüksekokulu Müdürü Ramazan Erdem, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Yusuf Usta, Serik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İdris Barut, Serik Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı Hulusi Tırık ile Serik Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İbrahim Türkmen katıldı.

        Toplantıda, Serik Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İbrahim Türkmen tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca yürütülen faaliyetlere ilişkin sunum yapıldı.

        Sunumda, hayat boyu öğrenme kapsamında açılan kurslar, kursiyer sayıları, yürütülen projeler ve kurumun eğitim alanındaki çalışmaları değerlendirildi.

        Katılımcılar, ilçede hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik görüş ve önerilerini paylaşırken, kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkati çekti.

        Toplantı, görüş alışverişinin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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