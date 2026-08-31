Serik'te sünnet olacak çocuklar eğlendirildi
Serik Belediyesi tarafından düzenlenen sünnet şölenine katılan çocukların sünnet işlemleri, Serik Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirildi.
Serik Belediyesi tarafından düzenlenen sünnet şölenine katılan çocukların sünnet işlemleri, Serik Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirildi.
Sünnet için hastaneye gelen çocukların ameliyat öncesi korku ve heyecanlarını azaltmak amacıyla eğlenceli etkinlikler düzenlendi.
Hazırlıkları tamamlanan çocuklar, ameliyathaneye balonlarla süslenen akülü araçlarla götürüldü.
Serik Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Kurt ve hastane çalışanları, sünnet olacak çocuklar ve aileleriyle yakından ilgilendi.
Sağlık ekiplerince ameliyat öncesi hazırlıkları tamamlanan çocukların sünnet işlemleri gerçekleştirildi.
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