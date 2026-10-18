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        Süper Amatör Ligi'ne Kumluca Belediyespor yenilgiyle başladı

        Süper Amatör Ligi (SAL) futbol sezonunun ilk maçında Kumluca Belediyespor, kendi sahasında Finike Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 13:33 Güncelleme:
        Süper Amatör Ligi'ne Kumluca Belediyespor yenilgiyle başladı

        Süper Amatör Ligi (SAL) futbol sezonunun ilk maçında Kumluca Belediyespor, kendi sahasında Finike Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu.

        Kumluca Belediyespor ile Finike Belediyespor, Kumluca Şehir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Hayri Kıvanç, Ersin Dikicioğlu ve Tuna Yavuz Yılmaz hakem üçlüsü yönetti.

        Konuk Finike Belediyespor'un başlama vuruşu ile başlayan maçta, ilk dakikalardan itibaren her iki takım kontrollü bir futbol ortaya koydu. Yedinci dakikada gelişen bir atakta konuk takımdan Mutlu Karsavurdan rakip ceza alanı içinde topa dokunarak takımını 1-0 öne geçirdi. Golden sonra rakip kaleye ataklar geliştiren ev sahibi takım, elde ettiği pozisyonları gole çeviremedi.

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        Maçın 35. dakikasında kontra atakla öne çıkan Finike Belediyespor takımı, oyuncusu Mutlu Karsavurdan ile skoru 2-0 yaptı. Aynı oyuncu, 45. dakikada kendisinin ve takımın 3. golünü kaydetti. İlk yarı 3-0 Finike Belediyespor'un üstünlüğüyle sona erdi.

        Maçın ikinci yarısında ilk yarıya göre daha atak bir futbol ortaya koyan ev sahibi Kumluca Belediyespor, rakip kaleye üst üste ataklar geliştirdi. 87. dakikada gelişen bir atakta kalecinin üzerinden aşırtma bir vuruş yapan Kumluca Belediyespor'dan Enver Erşahin, takımının ilk golünü atarak skoru 3-1 yaptı. Maçta başka gol olmayınca Finike Belediyespor sahadan 3-1 galip ayrılarak, sezona 3 puanla başladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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