Tohumculukta ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 141'e çıktı

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Başkanı M. Kayhan Yıldırım, Türkiye'nin tohum ihracatında önemli bir gelişme kaydettiğini belirtti.





Yıldırım, AA muhabirine, küresel gıda güvenliğinin temel yapı taşı olan tohum ve tohumculuk sektörünün 21. yüzyılın stratejik öneme sahip, ülkelerin milli güvenlik konseptleri içerisinde değerlendirilen en kritik endüstrilerinden biri haline geldiğini söyledi.



Türk tohumculuk sektörünün de tarihsel süreç içerisinde geleneksel tedarik yöntemlerinden sıyrılarak ileri teknolojiye dayalı, AR-GE odaklı ve dış ticaret fazlası veren küresel bir aktör konumuna ulaştığını dile getiren Yıldırım, 2000'li yıllarda tohumculuk kanunundan sonra kamu ve özel sektör işbirliğiyle AR-GE çalışmalarının hızlandığını ve sektörün ivme kazandığını kaydetti.



Sektörün uluslararası alanda daha aktif rol oynamaya başladığına işaret eden Yıldırım, "2018'den beri ülkemiz ciddi bir şekilde ihracatçı ülke konumunda. 2018'de yüzde 108'lik bir ihracatın ithalatı karşılama oranı vardı. 2025'te bu oran yüzde 141'e çıkmış durumda." diye konuştu.



Sektör olarak ihracatı artırmak amacıyla önemli çalışmalar yaptıklarını anlatan Yıldırım, 1-5 Aralık'ta Antalya'da düzenlenecek Uluslararası Asya Tohumculuk Kongresi'nin önemli bir organizasyon olduğunu vurguladı.



- Tohumculuk sektörü dünya ticaretinde ilk 5'e girmeyi hedefliyor



Yıldırım, Asya Pasifik ülkelerinin dünya pazarının yüzde 30'una hakim olduğunu belirterek, organizasyonun Türkiye'nin tohum ticaretinin artmasına önemli katkı sunacağını bildirdi.



Küresel tohum ticaretinde ABD'nin ilk sırada geldiğini söyleyen Yıldırım, "Çin ikinci, Fransa üçüncü sırada. Arkasından Brezilya geliyor. Ülkemiz de 10. sırada. Hedefimiz önümüzdeki yıllarda ilk 5'e çıkarmak. Bunun için milli tarım, milli AR-GE, daha çok uzun vadeli AR-GE planlamaları yapmamız gerekiyor. Çeşitli organizasyonlarla, ekstra çalışmalarla başarılı olacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.



Türkiye'de dünyada önemli rekabet gücüne sahip çok sayıda firmanın bulunduğuna dikkati çeken Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:



"117 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz, sadece tohum olarak. Ama fidan ve süs bitkisi de eklendiğinde bu 130 ülkeye çıkıyor. Bu da ciddi bir ülke sayısı. Mevcut ülkelerdeki potansiyelimizin daha da artacağını düşünüyorum. En fazla hububat gruplarında, mısır ve ayçiçeği ihracatımız var ama sebze tohumculuğunda da ihracat yapan ciddi firmalarımız bulunuyor."

