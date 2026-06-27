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        Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü, Antalya'da konser verdi

        Antalya'da Serik Belediyesinin kuruluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 00:23 Güncelleme:
        Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü, Antalya'da konser verdi

        Antalya'da Serik Belediyesinin kuruluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü konser verdi.

        Serik Belediyesinin 100. yılı dolayısıyla 6 ülkenin dans grubunun katılımıyla kortej düzenlendi. Gruplar, ülkelerinin dans gösterilerini sergiledi.

        Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü de etkinlikler kapsamında sahne aldı. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Ezgü, sevilen parçalarını seslendirirken, vatandaşlar da şarkılara eşlik etti.

        AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Serik Belediyesinin daha nice yüzyıllar iyi işler yapmasını temenni ederek, "Cumhuriyetimizin yeni yüzyıla girdiği bir süreçte Serik de 100. yılını tamamlayarak yeni yüzyıla adım atıyor." dedi.

        Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul da 26 Haziran 1926'da kurulan Serik Belediyesinin 100. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

        Bir asırlık yolculukta doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleriyle büyüyen bir ilçe olduklarını anlatan Kumbul, "İlçemiz dünya çapında turizm merkezleriyle, tarımsal faaliyetleri ve tarihi kentleriyle ülkemizin ekonomik ve kültürel lokomotiflerinden birisi olmuştur." diye konuştu.

        Etkinliklere, MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, AK Parti Serik İlçe Başkanı Ahmet Söker, MHP Serik İlçe Başkanı Ahmet Güzel ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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