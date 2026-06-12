Türkiye-Avustralya maçı Kepez'de dev ekrandan izlenecek

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ile oynayacağı karşılaşma, Kepez'de dev ekrandan izlenecek.



Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent sakinleri 14 Haziran'da saat 07.00'de Dokumapark'ta kurulacak dev ekran karşısında ay-yıldızlı takıma destek verme fırsatı bulacak.



Milli maç coşkusunu ortak bir atmosferde yaşatmayı amaçlayan etkinlikte, sıcak çorba ikramı da yapılacak.



Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Milli Takımın Dünya Kupası yolculuğunda tek yürek olacaklarını belirterek, vatandaşları etkinliğe davet etti.

