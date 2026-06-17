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        Türkiye faydalı böcek üretimindeki tecrübesini komşu ülkelerle de paylaşıyor

        AYŞE YILDIZ - Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, biyolojik mücadelede kullanılan faydalı böceğin üretimindeki tecrübelerini komşu ülkelerle de paylaştıklarını belirterek, "Pek çok dost ülke, bu böcekler için sıraya girmiş durumda." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 11:25 Güncelleme:
        Türkiye faydalı böcek üretimindeki tecrübesini komşu ülkelerle de paylaşıyor

        AYŞE YILDIZ - Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, biyolojik mücadelede kullanılan faydalı böceğin üretimindeki tecrübelerini komşu ülkelerle de paylaştıklarını belirterek, "Pek çok dost ülke, bu böcekler için sıraya girmiş durumda." dedi.


        Atalay, Uluslararası Tarımsal Araştırma Danışma Grubu'nun (CGIAR) 24. Yönetim Kurulu Toplantısı için geldiği Antalya'da, AA muhabirine, tarımsal araştırmalarda TAGEM'in önemini anlattı.

        Türkiye'nin tarımsal araştırmalardaki başarısını bölgedeki ülkelerin çok iyi bildiğini ifade eden Atalay, TAGEM olarak yaptıkları önemli çalışmalardan birinin tohum alanında olduğunu söyledi.

        Atalay, tohumda büyük işler yaptıklarını, ülkenin bu alanda dışarıya bağımlılığının olmadığını ifade etti.

        Teknoloji ve bilimin hızlı ilerlediğini vurgulayan Atalay, bitkisel üretim yapılırken pestisit ve diğer kimyasalları azaltmanın yollarını aradıklarını kaydetti.

        Zararlı böceklerle savaşan faydalı böcekler üzerine çalışmalar yürüttüklerini belirten Atalay, şöyle devam etti:

        "Ürettiğimiz faydalı böcekleri bölgemize adapte ediyoruz, çoğaltıyoruz ve çiftçilerimizin bahçelerine bırakıyoruz. Zararlı bir böceği zehirle veya hem pahalı hem zor yolla öldürmek yerine faydalı böcekleri bırakarak mücadele ediyoruz. Bunlardan kimisinde predatör yani avcı böceklerle zararlı böcekleri avlatıyoruz. Kimisinde steril yani üreme kabiliyeti olmayan böceklerle çiftleşmesini sağlıyoruz, kimisinde de yumurtasına yumurta bırakan böceklerle birleşmesini sağlıyoruz. Dolayısıyla hem ekonomiden, iş gücünden tasarruf etmiş oluyoruz hem de daha sağlıklı çevre ve daha sağlıklı bitkiler üretilmesini sağlıyoruz."

        Atalay, ikisi Adana'da olmak üzere Mersin ve Antalya'da dört merkezde Akdeniz'e özgü zararlı böceklerle mücadele için faydalı böcek üretmeye çalıştıklarını anlatarak, İzmir'de Ege'ye özgü, Karadeniz'de ise kahverengi kokarcayla ilgili Samsun'da, Giresun'da ve Tokat'ta çalışmalarının olduğunu belirtti.

        - "İklim değişikliğiyle yeni böcek türleri de gelebiliyor"

        Kahverengi kokarcanın dost ve kardeş ülkelerde Türkiye'den daha fazla zarar vermeye başladığını aktaran Atalay, şunları söyledi:

        "O ülkelere de bizim uzmanlarımız gidiyor. İlk önce kahverengi kokarcanın nasıl üretileceğini laboratuvar şartlarında gösteriyoruz, onların yumurta bırakmasını sağlıyoruz. Kahverengi kokarcanın haricinde hiçbir canlıya zararı olmayan küçücük arı familyasından gelen samuray arısını da üretmeyi öğretiyoruz. Pek çok dost ülke, bu böcekler için sıraya girmiş durumda. Komşu ve kardeş ülkelerle paylaşıyoruz. Böcek ihraç etmiyoruz ama zararlılarla mücadelede hep birlikte oluyoruz. Bütün tarım ve çevre camiası birlikteyiz."

        Atalay, hem tecrübelerini paylaştıklarını hem de pek çok ülkeden yeni bilgi öğrendiklerini vurgulayarak, Türkiye'de bugün bulunmayan ancak gelecekte olabilecek zararlı böcek, bakteri veya virüse karşı tedbir aldıklarını belirtti.

        İklim değişikliğiyle Türkiye'ye de yeni böceklerin gelebildiğine dikkati çeken Atalay, "Bununla mücadele etmek için bu böceklerin önceden görülmüş olduğu ülkelerdeki tecrübeyi ve bilgiyi de yine TAGEM aracılığıyla ülkemize getiriyoruz ve çiftçilerimizin hizmetine sunuyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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