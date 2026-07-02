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        Türkiye ikincisi Judocu Ali Kağan Şentürkoğlu, Kaymakam Güneş'i ziyaret etti

        Hatay'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi olan Ali Kağan Şentürkoğlu, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş'i makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 14:40 Güncelleme:
        Türkiye ikincisi Judocu Ali Kağan Şentürkoğlu, Kaymakam Güneş'i ziyaret etti

        Hatay'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi olan Ali Kağan Şentürkoğlu, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş'i makamında ziyaret etti.

        Şampiyonada 90 kiloda Türkiye ikincisi olan Ali Kağan Şentürkoğlu, beraberinde antrenörü Ferdi Büyükkuşçular ve Kumluca İlçe Spor Müdürü Erol Koca ile birlikte Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş'i ziyaret etti.

        Ziyarette kendisiyle ilgili bilgi veren Şentürkoğlu, 90 kiloda Yıldızlar Türkiye Judo şampiyonasında ikinci olmasıyla birlikte Judo Milli Takımı'na seçilmeye hak kazandığını ve 12 Temmuz'da Kocaeli'de düzenlenecek olan Yıldızlar Judo Avrupa Şampiyonasına, Kasım ayında da Balkan şampiyonasına katılacağını bildirdi.

        Elde ettiği başarılarda antrenörü ve İlçe Spor Müdürlüğünün büyük desteği olduğunu ifade eden Şentürkoğlu, kendisinin de bu destekleri boşa çıkarmayarak elinden gelen mücadeleyi vereceğini belirtti.

        Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, her zaman spora ve sporculara ellerinden gelen desteği verdiklerini söyledi.

        Elde edilen başarıların kıymetli olduğunu vurgulayan Güneş, "Özellikle bireysel sporlarda başarılı olmak zordur. Başarılı olabilmek için çok çalışmak, kendinizden fedakarlıklar yapmanız gerekir. Bu mana sizi, antrenörlerinizi ve ailenizi tebrik ediyorum. Bundan sonra bugüne kadar elde edilen başarıları daha da yükseğe taşımak gerekiyor. Bizlerde size elimizden gelen desteği vereceğiz. İnşallah ilçemiz adına, ülkemiz adına başarılar elde edersiniz." dedi.

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