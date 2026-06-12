Türkiye Otodrag Şampiyonası Antalya'da yapılacak
Türkiye Otodrag Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları Antalya'da yapılacak.
Giriş: 12.06.2026 - 10:55 Güncelleme:
Türkiye Otodrag Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları Antalya'da yapılacak.
Kepez Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen organizasyon Kepez Drag Pisti'nde yarışseverleri buluşturacak.
Türkiye’nin farklı illerinden gelen profesyonel sporcuların yarışacağı organizasyon, yarın başlayacak.
Organizasyon 14 Haziran'da sona erecek.
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