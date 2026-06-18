Türkiye-Paraguay maçı Konyaaltı'da dev ekranda izlenecek

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay ile oynayacağı karşılaşma, Konyaaltı'da dev ekranda izlenecek.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent sakinleri 20 Haziran'da saat 06.00'da Beach Park Varyant Meydanı'nda kurulacak dev ekran karşısında ay-yıldızlı takıma destek verme fırsatı bulacak.



"Siz geldikçe meydan büyüyor, coşkumuz katlanıyor" sloganıyla düzenlenecek etkinlikte taraftarlar, milli maç coşkusunu ortak bir atmosferde yaşayacak.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, tüm Antalyalıları etkinliğe davet ederek, A Milli Takım'a Paraguay karşısındaki mücadelesinde başarı diledi.

