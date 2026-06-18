Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Türkiye-Paraguay maçı Konyaaltı'da dev ekranda izlenecek

        Türkiye-Paraguay maçı Konyaaltı'da dev ekranda izlenecek

        A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay ile oynayacağı karşılaşma, Konyaaltı'da dev ekranda izlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 14:56 Güncelleme:
        Türkiye-Paraguay maçı Konyaaltı'da dev ekranda izlenecek

        A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay ile oynayacağı karşılaşma, Konyaaltı'da dev ekranda izlenecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent sakinleri 20 Haziran'da saat 06.00'da Beach Park Varyant Meydanı'nda kurulacak dev ekran karşısında ay-yıldızlı takıma destek verme fırsatı bulacak.

        "Siz geldikçe meydan büyüyor, coşkumuz katlanıyor" sloganıyla düzenlenecek etkinlikte taraftarlar, milli maç coşkusunu ortak bir atmosferde yaşayacak.

        Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, tüm Antalyalıları etkinliğe davet ederek, A Milli Takım'a Paraguay karşısındaki mücadelesinde başarı diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldı
        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldı
        Öğretmen katiline 37 yıl 6 ay hapis
        Öğretmen katiline 37 yıl 6 ay hapis
        Osimhen'den ayrılık iddialarına yanıt!
        Osimhen'den ayrılık iddialarına yanıt!
        Cinsel saldırıdan da tutuklama kararı
        Cinsel saldırıdan da tutuklama kararı
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi!
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi!
        Threads Türkiye’ye geri döndü!
        Threads Türkiye’ye geri döndü!
        Bakandan YKS açıklaması
        Bakandan YKS açıklaması
        Intel ve Apple’dan ortak çip üretimi!
        Intel ve Apple’dan ortak çip üretimi!
        70 milyon liralık ceza
        70 milyon liralık ceza
        NATO Zirvesi'nin şifreleri: Ankara 48 saatliğine dünya başkenti
        NATO Zirvesi'nin şifreleri: Ankara 48 saatliğine dünya başkenti
        Altın gibi parlıyor, soyu Ankara'da yaşatılıyor
        Altın gibi parlıyor, soyu Ankara'da yaşatılıyor
        Ölümle biten darp ve gasp! Dolmuşta kâbus!
        Ölümle biten darp ve gasp! Dolmuşta kâbus!
        Montella'nın Paraguay planı!
        Montella'nın Paraguay planı!
        Adalet Bakanı Gürlek açıkladı... Denizdeki darpta flaş gelişme!
        Adalet Bakanı Gürlek açıkladı... Denizdeki darpta flaş gelişme!
        "Dünyanın en uzun metro hatlarından birini tamamladık"
        "Dünyanın en uzun metro hatlarından birini tamamladık"
        Taraflar imzaladı, gözler İsviçre'de
        Taraflar imzaladı, gözler İsviçre'de
        Türk üniversiteleri dünyanın en iyileri arasında
        Türk üniversiteleri dünyanın en iyileri arasında
        Portekiz'de hayal kırıklığının adı Ronaldo!
        Portekiz'de hayal kırıklığının adı Ronaldo!
        "Nükleer ciddi ivme kazanacak"
        "Nükleer ciddi ivme kazanacak"
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!

        Benzer Haberler

        CW Enerji, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde
        CW Enerji, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde
        Kırgız heyet Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Mavi Bayrak deneyimini incel...
        Kırgız heyet Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Mavi Bayrak deneyimini incel...
        Büyükşehir'in üreticilere ekipman destekleri sürüyor Kaş Sütleğen Mahallesi...
        Büyükşehir'in üreticilere ekipman destekleri sürüyor Kaş Sütleğen Mahallesi...
        Doğuştan engelli Kerem'in karne mutluluğu tekerlekli sandalye ile taçlandı
        Doğuştan engelli Kerem'in karne mutluluğu tekerlekli sandalye ile taçlandı
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıya tutuklama
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıya tutuklama
        Başkan Vekili Çiçek: "En kısa zamanda Manavgat'ımız doğal gaza kavuşuyor"
        Başkan Vekili Çiçek: "En kısa zamanda Manavgat'ımız doğal gaza kavuşuyor"