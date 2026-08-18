Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Üreticilere "avokadoyu olgunlaşmadan hasat etmeyin" uyarısı

        Üreticilere "avokadoyu olgunlaşmadan hasat etmeyin" uyarısı

        Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, avokado hasat sezonunun başlamasıyla üreticilere olgunlaşmamış ürünlerin hasat edilmemesi uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 14:53 Güncelleme:
        Üreticilere "avokadoyu olgunlaşmadan hasat etmeyin" uyarısı

        Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, avokado hasat sezonunun başlamasıyla üreticilere olgunlaşmamış ürünlerin hasat edilmemesi uyarısında bulundu.

        Göktepe, yaptığı açıklamada, ilçede avokado hasadının 'clifton' çeşidiyle başladığını belirtti.

        Avokado üreticilerine çağrıda bulunan Göktepe, "Üreticilerimizden kesinlikle olmamış avokadoları hasat etmemelerini istiyoruz. Pazarın, tüccarların ve tedarikçilerin de bu ürünleri almamasını ve talep etmemelerini istiyoruz." dedi.

        Yeni sezonda avokado fiyatlarının belirlenmesinde üreticilerin daha etkin rol alması amacıyla adımlar atıldığını kaydeden Göktepe, Ziraat Odası olarak doğrudan fiyat belirleme yetkilerinin bulunmadığını ancak üreticilerin sürece dahil edilmesi için çalışma yürüttüklerini bildirdi.

        REKLAM

        Göktepe, 2026-2027 sezonunda Alanya'nın doğusundan batısına uzanan farklı bölgelerden dört üreticinin fiyat belirleme komisyonunda yer alacağını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

        "Üreticilerimiz fiyat belirleme komisyonunda etkin rol oynasın. Alın teriyle, gece gündüz emek vererek üretim yapan çiftçilerimizin piyasanın oluşumunda söz sahibi olmasını istiyoruz. Fiyat belirleme sürecinde yer almak isteyen üreticilerimizin piyasayı analiz eden, araştıran ve avokado üretimini ekonomik bir faaliyet olarak sürdüren kişiler arasından belirlenmesini istiyoruz."

        Komisyonda yer almak isteyen üreticilerin kendisine veya Alanya Ziraat Odasına başvurabileceklerini belirten Göktepe, başvuruların ardından komisyonun oluşturulacağını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ahmet Denizolgun için fethi kabir kararı
        Ahmet Denizolgun için fethi kabir kararı
        Mavi Vatan'a Milli Park Kalkanı: Türkiye tarihinde ilk kez Deniz Milli Parkı ilan edildi
        Mavi Vatan'a Milli Park Kalkanı: Türkiye tarihinde ilk kez Deniz Milli Parkı ilan edildi
        Kaza anı kamerada! Korkunç
        Kaza anı kamerada! Korkunç
        Yola dökülen boya, tepkime sonucu ortaya çıkmış!
        Yola dökülen boya, tepkime sonucu ortaya çıkmış!
        Transferde David sürprizi!
        Transferde David sürprizi!
        "3,5 yıldır kimse sokağa çıkmadı"
        "3,5 yıldır kimse sokağa çıkmadı"
        Batrakov geliyor!
        Batrakov geliyor!
        Bakanlıktan 'ekonomi programında değişiklik' haberlerine yanıt
        Bakanlıktan 'ekonomi programında değişiklik' haberlerine yanıt
        İzmit Körfezi akvaryuma dönüştü
        İzmit Körfezi akvaryuma dönüştü
        "Bu süreci yaşamak kolay değil"
        "Bu süreci yaşamak kolay değil"
        8 ilde şeker soruşturması
        8 ilde şeker soruşturması
        Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı yürürlüğe girdi
        Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı yürürlüğe girdi
        TEM, "yeni nesil" suç örgütleriyle de mücadele edecek
        TEM, "yeni nesil" suç örgütleriyle de mücadele edecek
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        450 milyon dolarlık mega yatta tatil
        450 milyon dolarlık mega yatta tatil
        Bodrum çarşısında alışveriş yaptı
        Bodrum çarşısında alışveriş yaptı
        Otopsisi tamamlandı
        Otopsisi tamamlandı
        F.Bahçe'nin Lyon 11'i
        F.Bahçe'nin Lyon 11'i
        İstanbul'a yeni metro hattı geliyor
        İstanbul'a yeni metro hattı geliyor
        Yerli telefonda sona doğru
        Yerli telefonda sona doğru

        Benzer Haberler

        Yemek borusundaki 13 santimetrelik dev kitle kapalı cerrahi yöntemle çıkarı...
        Yemek borusundaki 13 santimetrelik dev kitle kapalı cerrahi yöntemle çıkarı...
        Elmalı kreş ve gündüz bakımevi açıldı
        Elmalı kreş ve gündüz bakımevi açıldı
        Turizmin başkenti ağustosta nitelikli tesislerde yüzde 95 doluluğa ulaştı A...
        Turizmin başkenti ağustosta nitelikli tesislerde yüzde 95 doluluğa ulaştı A...
        Manavgat Şelalesi serinlemek isteyen yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor
        Manavgat Şelalesi serinlemek isteyen yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor
        Alanya'nın vitrini gece mesaisinde baştan sona temizlendi
        Alanya'nın vitrini gece mesaisinde baştan sona temizlendi
        Akdeniz Üniversitesi çevre hizmet ödülleri 28'inci kez sahiplerini buldu
        Akdeniz Üniversitesi çevre hizmet ödülleri 28'inci kez sahiplerini buldu