Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Uzmanından tatilcilere "bilmediğiniz suya atlamayın" uyarısı

        Uzmanından tatilcilere "bilmediğiniz suya atlamayın" uyarısı

        CAN YÜCEL - Suda Arama Kurtarma Derneği Başkanı Mustafa Bilyaz, bilinçsizce suya atlamanın ciddi yaralanmalara ve can kayıplarına neden olabildiğini belirterek, derinliği ve zemin yapısı bilinmeyen noktalardan denize, göle veya akarsuya girilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 11:21 Güncelleme:
        Uzmanından tatilcilere "bilmediğiniz suya atlamayın" uyarısı

        CAN YÜCEL - Suda Arama Kurtarma Derneği Başkanı Mustafa Bilyaz, bilinçsizce suya atlamanın ciddi yaralanmalara ve can kayıplarına neden olabildiğini belirterek, derinliği ve zemin yapısı bilinmeyen noktalardan denize, göle veya akarsuya girilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

        Bilyaz, AA muhabirine, yaz aylarında en sık karşılaştıkları kazalardan birinin suya bilinçsiz atlayışlar olduğunu söyledi.

        Özellikle gençlerin, birbirlerini cesaretlendirmesiyle tekne, kayalık ve falezler gibi yüksek noktalardan suya atladıklarını ifade eden Bilyaz, bu durumun ciddi risk oluşturduğunu kaydetti.

        Bilyaz, tatilcilerin "Ben daha iyi yaparım" iddiasıyla altının ne olduğunu bilmedikleri bir suya "balıklama" ya da "çivileme" olarak adlandırılan atlayışlar yaptıklarını dile getirdi.

        Bu atlayışların acı sonuçları olabildiğine dikkati çeken Bilyaz, "Yakın zamanda iki ayrı kazayla karşılaştık. Yüzeye çok yakın sığ kayalıklar bulunması nedeniyle atlayanlardan biri hayatını kaybetti, diğeri ise yaralandı." dedi.

        Bilyaz, suya girilmeden önce bölgenin derinliğini, zeminin yapısını ve çevredeki riskleri mutlaka bilmek gerektiğini vurguladı.

        - "Suyla şaka olmaz"

        Suda şakalaşmanın ve riskli davranışların kazalara davetiye çıkardığını belirten Bilyaz, "Suyun gücü, hafife alınmamalı. Suda şaka yapmayalım. Suyla şaka olmaz. Su bizden güçlüdür. Suya karşı direnç göstermek, ona üstünlük taslamak yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi." ifadelerini kullandı.

        Bilyaz, yaz aylarında tur teknelerinde de benzer kazaların yaşanabildiğini kaydetti.

        Teknelerde kaptanların yolcuları kurallar konusunda uyardığını ancak bazı kişilerin bu uyarıları dikkate almadığını aktaran Bilyaz, "Tatilciler 'Hadi buradan atlayalım, şuradan atlayalım' diyerek birbirlerini gaza getirerek teknenin her tarafından atlamaya çalışıyor.
        Bu tür davranışlar, yalnızca suya atlama sırasında değil, tekne üzerinde de kazalara neden olabiliyor. Bazı kişiler teknenin küpeştesine ya da farklı bölümlerine düşerek yaralanıyor." diye konuştu.

        - "Falezlerde kayaç kopması riski var"

        Antalya'daki falezler bölgesinde de kayaç kopması riskinin bulunduğuna işaret eden Bilyaz, suyun altındaki yapının zamanla değişebildiğini hatırlattı.

        Falezlerden kopan kaya parçalarının suyun altında riskler oluşturabildiği uyarısında bulunan Bilyaz, "Falezlerdeki kayaçların suya düşmesi sonucunda orada bilmediğimiz bir yükselti oluşabiliyor. O bölgeden suyun dibini bilmeden atladığınız zaman, bu kopan kayaç parçalarına çarparak yaralanabilirsiniz, hayatınızı kaybedebilirsiniz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İçişleri Bakanlığı'ndan 'motosiklet' düzenlemesi
        İçişleri Bakanlığı'ndan 'motosiklet' düzenlemesi
        17 günde 33 milyon ambalaj
        17 günde 33 milyon ambalaj
        Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni detaylar!
        Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni detaylar!
        Schalke 04'ten Musaba'ya kanca!
        Schalke 04'ten Musaba'ya kanca!
        Yangın ünlülerin evine ulaştı
        Yangın ünlülerin evine ulaştı
        Galatasaray'da gündem Gleison Bremer!
        Galatasaray'da gündem Gleison Bremer!
        Elon Musk'ın SpaceX'i piyasada çakıldı
        Elon Musk'ın SpaceX'i piyasada çakıldı
        Havlulu önlem
        Havlulu önlem
        Baygınlık geçirdi hastaneye götürülürken öldü
        Baygınlık geçirdi hastaneye götürülürken öldü
        Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem
        Bakan Gürlek duyurdu! 6 faili meçhul aydınlatıldı
        Bakan Gürlek duyurdu! 6 faili meçhul aydınlatıldı
        Suda hünerlerini sergiledi
        Suda hünerlerini sergiledi
        Altı yıl doğum borçlanması şartı
        Altı yıl doğum borçlanması şartı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Beşiktaş ile Salah anlaştı iddiası!
        Beşiktaş ile Salah anlaştı iddiası!
        Christ Oulai adım adım Fiorentina'ya!
        Christ Oulai adım adım Fiorentina'ya!
        Evliliklerde "DINK" trendi
        Evliliklerde "DINK" trendi
        "Keşke ellerin kırılsaydı!"
        "Keşke ellerin kırılsaydı!"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Hiç pembe kar gördünüz mü?
        Hiç pembe kar gördünüz mü?

        Benzer Haberler

        Alanya'da kaybolan yaşlı kadın termal kameralı dronla ormanlık alanda bulun...
        Alanya'da kaybolan yaşlı kadın termal kameralı dronla ormanlık alanda bulun...
        Kamyonet ile otomobilin çarpışma anı kamerada: 2 yaralı
        Kamyonet ile otomobilin çarpışma anı kamerada: 2 yaralı
        Antalya'da caretta caretta yavruları denizle buluştu Caretta caretta yavrul...
        Antalya'da caretta caretta yavruları denizle buluştu Caretta caretta yavrul...
        Tali yola sapan kamyona çarpmamak için Kent Güvenlik Yönetim Sistemi direği...
        Tali yola sapan kamyona çarpmamak için Kent Güvenlik Yönetim Sistemi direği...
        Arda Güler, minik futbolcularla bir araya geldi
        Arda Güler, minik futbolcularla bir araya geldi
        Park halindeki araçlarda sıcaklık nedeniyle yangın riskine karşı uyarı
        Park halindeki araçlarda sıcaklık nedeniyle yangın riskine karşı uyarı