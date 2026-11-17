TÜRKİYE'de yabancılar en fazla konutu İstanbul ve Antalya’dan aldı. TÜİK'in Ekim 2026 verilerine göre, yabancılara satılan her 4 konuttan 3'ü bu iki ilde bulunuyor. Antalya'da ekim ayında yabancılara konut satışı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 artarken, yılın 10 ayında yüzde 5,5 azaldı.

TÜİK'in Ekim 2026 konut satış istatistiklerine göre, Türkiye genelinde yabancılara 2 bin 259 konut satıldı. Yabancıların en fazla konut satın aldığı il 898 ile İstanbul olurken, Antalya’da ise 752 konut satışı yapıldı. Üçüncü sıradaki Mersin'de ise 153 konut satışı gerçekleşti.

HER 4 KONUTTAN 3'Ü

Yabancılara konut satışının yüzde 39,8'i İstanbul'da, yüzde 33,3'ü Antalya'da gerçekleşti. İki ilin toplam satışlardaki payı yüzde 73'e ulaştı. İstanbul ve Antalya'da yabancılara satılan toplam konut sayısı 1650 olurken, Türkiye'nin diğer 79 ilindeki toplam satış 609 olarak kayıtlara geçti. Antalya'daki satışlar, üçüncü sıradaki Mersin'in yaklaşık 5 katına ulaştı.

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ANTALYA'DA ARTIŞ

Antalya'da 2025 yılının Ekim ayında yabancılara 740 konut satılırken, bu yılın aynı döneminde rakam 752'ye yükseldi. Böylece yabancılara konut satışında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 artış yaşandı. Antalya'nın Türkiye genelinde yabancılara konut satışından aldığı pay ise ekim ayında yüzde 33,3 olarak gerçekleşti.

10 AYDA DÜŞÜŞ

Antalya'da yabancılara konut satışı yılın 10 aylık döneminde ise geriledi. Geçen yılın ocak-ekim döneminde yabancılara 5 bin 761 konut satılan Antalya'da, bu yılın aynı döneminde rakam 5 bin 445'e düştü. Böylece satışlar 316 konut azalarak yüzde 5,5 geriledi. Antalya'nın Türkiye genelindeki yabancılara konut satışından aldığı pay geçen yılın 10 ayında yüzde 31,6 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 31'e indi.

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DİĞER İLLER

Yabancıların konut alımında İstanbul, Antalya ve Mersin'in ardından Ankara 95, Yalova 55, Muğla 40, İzmir 35, Bursa 33 ve Aydın 31 konutla sıralandı.

TÜRKİYE'DE GERİLEME

Türkiye genelinde 2026 yılının ocak-ekim döneminde yabancılara toplam 17 bin 567 konut satıldı. Geçen yılın aynı döneminde 18 bin 230 olan satışlar, yüzde 3,6 azaldı. Yabancılara konut satışının 2022 yılında 72 bin 342 ile ulaştığı yüksek seviyenin ardından 2023'te 37 bin 497'ye, 2024'te 25 bin 677'ye ve 2025'te 22 bin 980'e gerilediği görüldü.

RUSLAR İLK SIRADA

Ekim ayında Türkiye genelinde en fazla konut satın alan yabancılar 477 konutla Rusya Federasyonu vatandaşları oldu. Rusları 193 konutla İran, 159 konutla Irak, 152 konutla Ukrayna ve 123 konutla Almanya vatandaşları izledi. Çin vatandaşlarına 112, Filistin vatandaşlarına 85, Azerbaycan vatandaşlarına 72, Afganistan vatandaşlarına 56 ve Kazakistan vatandaşlarına 51 konut satıldı.