(Yerel)Serik'te çıkan yangında baraka kullanılamaz hale geldi

Serik ilçesinde çıkan yangında, küçükbaş hayvan ağılı yanında bulunan baraka kullanılamaz hale geldi. Çobanların konakladığı barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle baraka kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.