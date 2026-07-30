Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri Anadolu Yıldızlar Ligi Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası, Ardahan'da başladı

        Anadolu Yıldızlar Ligi Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası, Ardahan'da başladı

        Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası, Ardahan'da start aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 11:13 Güncelleme:
        Anadolu Yıldızlar Ligi Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası, Ardahan'da başladı

        Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası, Ardahan'da start aldı.

        Ardahan Üniversitesi yerleşkesinde, 15 ilden 150 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonun açılışında konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Uzuner, bu yıl şampiyonaya ikinci kez ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

        Geçen yıl düzenlenen organizasyona göre katılımın daha yüksek olduğunu belirten Uzuner, organizasyonun gerçekleştirilmesine katkı sağlayanlara teşekkür etti.

        Yarışların startını Ardahan Vali Yardımcısı Yasin Akgül verdi.

        Şampiyonanın ilk gününde genç erkekler ve genç kadınlar 5 bin metre, yıldız erkekler ve yıldız kadınlar ise 2 bin 500 metre serbest teknik uzun mesafe yarışlarında mücadele etti.

        Şampiyona, yarın yapılacak sprint yarışmalarıyla devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: Irak ile güvenlik alanındaki iş birliği kesintisiz şekilde devam ediyor
        MSB: Irak ile güvenlik alanındaki iş birliği kesintisiz şekilde devam ediyor
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        3 cinayetten önce yaşananlar ortaya çıktı!
        3 cinayetten önce yaşananlar ortaya çıktı!
        Amerikanlar İran Savaşı'nı gereksiz buluyor
        Amerikanlar İran Savaşı'nı gereksiz buluyor
        Bruno Fernandes seferberliği!
        Bruno Fernandes seferberliği!
        Orta Çağ resimlerinin şaşırtan sırrı
        Orta Çağ resimlerinin şaşırtan sırrı
        Direksiyon sınavında tacize tutuklama
        Direksiyon sınavında tacize tutuklama
        Eski eşler tatilde
        Eski eşler tatilde
        8 ayda tamamladı, hayali gerçek oldu
        8 ayda tamamladı, hayali gerçek oldu
        TÜİK açıkladı: İşsizlikte düşüş
        TÜİK açıkladı: İşsizlikte düşüş
        Beşiktaş tur peşinde!
        Beşiktaş tur peşinde!
        Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Bu ateş 50 yıldır hiç sönmedi!
        Bu ateş 50 yıldır hiç sönmedi!
        Cennet Koyu'nda aşka geldiler
        Cennet Koyu'nda aşka geldiler
        Olay anı kamerada... 80 yaşındaki adamın boynunu kırmak istedi!
        Olay anı kamerada... 80 yaşındaki adamın boynunu kırmak istedi!
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        Trabzonspor Al-Sadd maçı HT Spor'da!
        Trabzonspor Al-Sadd maçı HT Spor'da!
        Otonom yapay zeka 4 hizmeti hackledi!
        Otonom yapay zeka 4 hizmeti hackledi!
        Trafikte araçtan inme ve takip olayları yarıya düştü
        Trafikte araçtan inme ve takip olayları yarıya düştü

        Benzer Haberler

        Ardahan süt sektöründe HACCP kapasitesi güçlendirilecek
        Ardahan süt sektöründe HACCP kapasitesi güçlendirilecek
        Ardahan süt sektöründe gıda güvenliği kapasitesi güçleniyor
        Ardahan süt sektöründe gıda güvenliği kapasitesi güçleniyor
        Lise arkadaşları 34 yıl sonra buluştu
        Lise arkadaşları 34 yıl sonra buluştu
        İbibik kuşu Ardahan'da görüntülendi
        İbibik kuşu Ardahan'da görüntülendi
        Ardahan'da sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden zanlı tutuk...
        Ardahan'da sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden zanlı tutuk...
        Karayolunda Traktör devrildi, sürücü hafif yaralandı
        Karayolunda Traktör devrildi, sürücü hafif yaralandı