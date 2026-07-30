Anadolu Yıldızlar Ligi Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası, Ardahan'da başladı

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası, Ardahan'da start aldı.



Ardahan Üniversitesi yerleşkesinde, 15 ilden 150 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonun açılışında konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Uzuner, bu yıl şampiyonaya ikinci kez ev sahipliği yaptıklarını söyledi.



Geçen yıl düzenlenen organizasyona göre katılımın daha yüksek olduğunu belirten Uzuner, organizasyonun gerçekleştirilmesine katkı sağlayanlara teşekkür etti.



Yarışların startını Ardahan Vali Yardımcısı Yasin Akgül verdi.



Şampiyonanın ilk gününde genç erkekler ve genç kadınlar 5 bin metre, yıldız erkekler ve yıldız kadınlar ise 2 bin 500 metre serbest teknik uzun mesafe yarışlarında mücadele etti.



Şampiyona, yarın yapılacak sprint yarışmalarıyla devam edecek.

