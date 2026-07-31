Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri Anadolu Yıldızlar Ligi Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası Ardahan'da sona erdi

        Anadolu Yıldızlar Ligi Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası Ardahan'da sona erdi

        Ardahan'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 16:07 Güncelleme:
        Anadolu Yıldızlar Ligi Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası Ardahan'da sona erdi

        Ardahan'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

        Ardahan Üniversitesi yerleşkesinde, 15 ilden 150 sporcunun katılımıyla iki gün süren organizasyonda yarışmacılar, dereceye girebilmek için mücadele etti.

        Yarışların ilk gününde 2009-2010 doğumlu erkeklerde Ömer Asaf Durmuş birinci, Berğvedan Dojin İke ikinci, Ahmet Boran Demirci üçüncü; 2011-2012 doğumlu erkeklerde ise Muhammed Emir Batak birinci, Berat Çolak ikinci, Hamza Işık üçüncü oldu.

        2009-2010 doğumlu kızlarda Jinda Kameri birinci, Simge Naz Çelikkaya ikinci, Hülya Kılıç üçüncü, 2011-2012 doğumlu kızlarda ise Nursena Yeşil birinci, Gamze Danış ikinci, Meryem Karaman üçüncü sırada yer aldı.

        2013-2014 doğumlu erkeklerde Berkay Alataş birinci, Ayaz Muharrem Barçin ikinci, Efe Turak üçüncü oldu. 2013-2014 doğumlu kızlarda ise yarışı Buse Kınacı birinci, Zeynep Sahra Kayan ikinci, Zümral Sahra Haçmen üçüncü sıra tamamladı.

        Organizasyonun ikinci günündeki sprint yarışmalarında ise 2009-2010 erkeklerde Erdem Geylani birinci olurken, Emircan Vurğun ikinci, Berğvedan Dojin İke ise üçüncü, aynı yaş grununda kızlarda ise Simge Naz Çelikkaya birinci olurken, Gökçe Duru Güler ikinci, Jinda Kameri üçüncü sırayı aldı.

        2011-2012 doğumlu erkeklerde Hamza Coşkunaslan birinci, Berat Çolak ikinci, Hamza Işık üçüncü, kızlarda ise Nursena Yeşil ilk sırada yer alırken, Gamze Danış ikinci, Azra Günay üçüncü olarak kürsüye çıktı.

        2013-2014 doğumlu erkeklerde Ayman El Mecdel şampiyon olurken, Ayaz Muharrem Barçin ikinci, Anıl Açıkgöz üçüncü sırayı elde etti. Aynı yaş grubunda kızlarda ise Buse Kınacı birinci olurken, Nazar Santo ikinci, Eda Hatice Bergal üçüncü oldu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yangınlarda son durum! Balıkesir'de korkutan gelişme!
        Yangınlarda son durum! Balıkesir'de korkutan gelişme!
        Evde çıkan arbedede baba öldü, oğlu tutuklandı!
        Evde çıkan arbedede baba öldü, oğlu tutuklandı!
        Bugün Ne Oldu? 31 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 31 Temmuz 2026 haberleri
        Hamas: Gazze'de kapsamlı ateşkes anlaşmasını kabul ettik
        Hamas: Gazze'de kapsamlı ateşkes anlaşmasını kabul ettik
        Altın fiyatlarında şubattan bu yana bir ilk
        Altın fiyatlarında şubattan bu yana bir ilk
        Bağdat üç başkent dolaştı, vanayı Ankara’da buldu
        Bağdat üç başkent dolaştı, vanayı Ankara’da buldu
        4 isim adliyede
        4 isim adliyede
        Ünlü şef yolculuğuna uğurlandı
        Ünlü şef yolculuğuna uğurlandı
        Rafael Leao derbisi!
        Rafael Leao derbisi!
        "İspanya'nın toprak egemenliğinin ihlali"
        "İspanya'nın toprak egemenliğinin ihlali"
        Galatasaray'dan Musiala açıklaması!
        Galatasaray'dan Musiala açıklaması!
        Türk yönetmen çekecek
        Türk yönetmen çekecek
        Bunu okumadan Odyssey izlemeyin!
        Bunu okumadan Odyssey izlemeyin!
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Trump Netanyahu ilişkisi dostluktan düşmanlığa mı dönüştü?
        Trump Netanyahu ilişkisi dostluktan düşmanlığa mı dönüştü?
        Passat sedan geri mi dönüyor?
        Passat sedan geri mi dönüyor?
        Dünyada en çok hangi otomobil markaları satılıyor?
        Dünyada en çok hangi otomobil markaları satılıyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Cennet Koyu'nda aile saadeti
        Cennet Koyu'nda aile saadeti
        Ünlü oyuncudan akademik başarı
        Ünlü oyuncudan akademik başarı

        Benzer Haberler

        Ardahan'da yoğun sis ulaşımı aksattı
        Ardahan'da yoğun sis ulaşımı aksattı
        Vali Yamlı, şehit ve gazi aileleri derneğini ziyaret etti
        Vali Yamlı, şehit ve gazi aileleri derneğini ziyaret etti
        Posof'ta yaz Kur'an Kursu öğrencilerine serinleten ikram
        Posof'ta yaz Kur'an Kursu öğrencilerine serinleten ikram
        Anadolu Yıldızlar Ligi Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası, Ardahan'da baş...
        Anadolu Yıldızlar Ligi Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası, Ardahan'da baş...
        Ardahan süt sektöründe HACCP kapasitesi güçlendirilecek
        Ardahan süt sektöründe HACCP kapasitesi güçlendirilecek
        Ardahan süt sektöründe gıda güvenliği kapasitesi güçleniyor
        Ardahan süt sektöründe gıda güvenliği kapasitesi güçleniyor