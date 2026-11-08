Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü

Karayolları ekipleri, önceki gün etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatılan kara yolunun Sahara mevkisinde çalışma yaptı.

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