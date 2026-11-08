Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü
Ardahan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü.
Ardahan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü.
Karayolları ekipleri, önceki gün etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatılan kara yolunun Sahara mevkisinde çalışma yaptı.
Karla mücadele ve tuzlama çalışmalarının ardından yoldaki ulaşım kısıtlaması kaldırıldı.
Ekipler, yolda yer yer buzlanma olduğunu belirterek sürücüleri uyardı.
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