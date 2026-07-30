Ardahan süt sektöründe HACCP kapasitesi güçlendirilecek

Serhat Kalkınma Ajansının (SERKA) 2026 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan "Ardahan Süt Sektöründe HACCP Kapasitesinin Güçlendirilmesi" projesinin sözleşmesi imzalandı.



SERKA merkezinde düzenlenen törende, teknik destek faaliyetinin sözleşmesi Ajans Genel Sekreteri Nurullah Karaca ile İl Tarım ve Orman Müdürü Harun Akıllı tarafından imzalandı.



Proje kapsamında Ardahan'da süt ve süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren 32 mandıranın işletme sahipleri ve çalışanları ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ilçe müdürlüklerinde görev yapan teknik personele yönelik teorik ve uygulamalı Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) eğitimleri verilecek.



Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezleri arasında yer alan Ardahan'da süt ve süt ürünleri üretimi, kırsal ekonominin temel faaliyetleri arasında bulunuyor. Bu kapsamda düzenlenecek eğitimlerin, sektörde gıda güvenliği standartlarının güçlendirilmesine, üretim kalitesinin artırılmasına ve işletmelerin rekabet gücünün yükseltilmesine katkı sağlaması bekleniyor.



Eğitimlerde tehlike analizi, kritik kontrol noktalarının belirlenmesi, hijyen ve sanitasyon, izlenebilirlik, kayıt ve dokümantasyon, risk yönetimi, düzeltici faaliyetler ile iyi hijyen ve iyi üretim uygulamaları konularında bilgi aktarılacak.



Faaliyetle süt işleme tesislerinde HACCP prensiplerinin daha etkin uygulanması, üretim süreçlerindeki gıda güvenliği risklerinin azaltılması ve işletmelerin gıda güvenliği mevzuatına uyum düzeylerinin artırılması hedefleniyor.



Projeyle ayrıca Ardahan'da üretilen süt ve süt ürünlerinin kalite standartlarının yükseltilmesi, tüketici güveninin güçlendirilmesi, kamu ile özel sektör arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve sektörün bölgesel rekabet gücünün artırılması amaçlanıyor.



