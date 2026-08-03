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        Ardahan'da çeşitli suçlardan aranan 45 kişi yakalandı

        Ardahan'da son bir ayda düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 45 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 17:20 Güncelleme:
        Ardahan'da çeşitli suçlardan aranan 45 kişi yakalandı

        Ardahan'da son bir ayda düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 45 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda son bir ayda gerçekleştirilen operasyonlarda, dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu madde bulundurma ve kasten yaralama suçlarından aranan 45 kişi yakalandı.

        Yakalananlar arasında haklarında 5 yıl ile 24 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan hükümlüler de yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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