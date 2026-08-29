Ardahan'da sağanak ve dolu bazı köy ve mahallelerde hasara neden oldu

Kentte etkili olan şiddetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Ardahan'da etkili olan şiddetli sağanak ve dolu, bazı köy ve mahallelerde hasara yol açtı.

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