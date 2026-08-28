Ardahan'da şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
Ardahan'da etkili olan şiddetli sağanak cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.
Giriş: 28.08.2026 - 18:29 Güncelleme:
Ardahan'da etkili olan şiddetli sağanak cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.
Kentte akşama doğru başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, zaman zaman dolu da etkili oldu.
Ardahan-Göle kara yolunun Hastane Işıkları Kavşağı'ndaki bir levha, rüzgarın etkisiyle devrildi.
Devrilen levhanın çarpması sonucu alanda bulunan bir aracın camı kırıldı.
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