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        Ardahan'da şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

        Ardahan'da etkili olan şiddetli sağanak cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 18:29 Güncelleme:
        Ardahan'da şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

        Ardahan'da etkili olan şiddetli sağanak cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

        Kentte akşama doğru başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, zaman zaman dolu da etkili oldu.

        Ardahan-Göle kara yolunun Hastane Işıkları Kavşağı'ndaki bir levha, rüzgarın etkisiyle devrildi.

        Devrilen levhanın çarpması sonucu alanda bulunan bir aracın camı kırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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