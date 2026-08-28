Ardahan'da şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, zaman zaman dolu da etkili oldu.

Ardahan'da etkili olan şiddetli sağanak cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

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