Ardahan'da sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden zanlı tutuklandı
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen il genel meclis üyesi tutuklandı.
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen il genel meclis üyesi tutuklandı.
Sosyal medya hesabındaki paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeler bulunduğu tespit edilen Gökhan Sözbir, Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sözbir, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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