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        Ardahan'da sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden zanlı tutuklandı

        Ardahan'ın Çıldır ilçesinde sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen il genel meclis üyesi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 15:57 Güncelleme:
        Ardahan'da sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden zanlı tutuklandı

        Ardahan'ın Çıldır ilçesinde sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen il genel meclis üyesi tutuklandı.

        Sosyal medya hesabındaki paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeler bulunduğu tespit edilen Gökhan Sözbir, Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sözbir, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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