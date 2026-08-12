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        Ardahan'da traktör römorkunun altında kalan kişi hayatını kaybetti

        Ardahan'da traktör römorkunun altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 23:49 Güncelleme:
        Ardahan'da traktör römorkunun altında kalan kişi hayatını kaybetti

        Ardahan'da traktör römorkunun altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        Merkeze bağlı Büyük Sütlüce köyünde 57 yaşındaki Ersoy Karabağlı, oğlunun kullandığı traktörle tarladan ot taşırken dökülen balyaları kontrol etmek için araçtan indi. Bu sırada hareket eden römorkun altında kalan Karabağlı ağır yaralandı.

        Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karabağlı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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