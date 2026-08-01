Artvin'de yüksek kesimlerde sis etkili oldu

Artvin'in Şavşat ilçesinde yüksek kesimlerde sis etkili oldu. Sis nedeniyle çok sayıda tepe ve dağ zirvesi gözden kayboldu. Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde de yoğun sis etkisini gösterdi. Bölgeyi kaplayan sis, yeşilin farklı tonlarıyla birleşerek güzel manzaralar oluşturdu.

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