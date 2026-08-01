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        Artvin'de yüksek kesimlerde sis etkili oldu

        Artvin'in Şavşat ilçesinde yüksek kesimlerde sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 12:09 Güncelleme:
        Artvin'de yüksek kesimlerde sis etkili oldu

        Artvin'in Şavşat ilçesinde yüksek kesimlerde sis etkili oldu.

        Sis nedeniyle çok sayıda tepe ve dağ zirvesi gözden kayboldu. Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde de yoğun sis etkisini gösterdi.

        Bölgeyi kaplayan sis, yeşilin farklı tonlarıyla birleşerek güzel manzaralar oluşturdu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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